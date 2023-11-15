https://sputniknews.com.tr/20231115/tem-otoyolunda-seyir-halindeki-otomobil-alev-alarak-yandi-1077421150.html
TEM otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
TEM otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yangının... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T16:10+0300
2023-11-15T16:10+0300
2023-11-15T16:10+0300
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tem otoyolu
kağıthane
seyrantepe
yaşam
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde bir otomobil seyir halindeyken alev almaya başladı.otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başlamasının ardından otomobil sürücüsü emniyet şeridinde durdurdu.Yaşanan yangın bir anda büyüyerek otomobilin tamamını sardı.İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.Ekiplerin çalışmaları esnasında oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.
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TEM otoyolunda seyir halindeki otomobil alev aldı
TEM otoyolunda seyir halindeki otomobil alev aldı
2023-11-15T16:10+0300
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PT1M03S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, tem otoyolu, kağıthane, seyrantepe, видео
video, tem otoyolu, kağıthane, seyrantepe, видео
TEM otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alarak yandı
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülme anı havadan görüntülendi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde bir otomobil seyir halindeyken alev almaya başladı.
otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başlamasının ardından otomobil sürücüsü emniyet şeridinde durdurdu.
Yaşanan yangın bir anda büyüyerek otomobilin tamamını sardı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Ekiplerin çalışmaları esnasında oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.