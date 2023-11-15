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https://sputniknews.com.tr/20231115/sgkdan-yeni-duzenleme-memurlarin-emeklilik-hesabinda-onemli-degisiklik-1077410064.html
SGK'dan yeni düzenleme: Memurların emeklilik hesabında önemli değişiklik
SGK'dan yeni düzenleme: Memurların emeklilik hesabında önemli değişiklik
SGK, Yargıtay’ın kararı üzerine memurlara yönelik bir düzenlemeye gitti. Buna göre hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T09:40+0300
2023-11-15T09:40+0300
ekonomi
türkiye
sigorta
emekli
emekli maaşı
borçlanma
yargıtay
sgk
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur statüsünde çalışanlara yönelik önemli bir düzenleme yaparak, hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesine imkân tanıdı. Değişiklik SGK genelgesi olarak yayımlandı. Konunun detayına girmeden önce durum neydi, kısaca özetleyeyim ki, SGK’nın yaptığı değişiklik daha net anlaşılsın.Borçlanan tarih sigorta başlangıç tarihini öne çekmiyorduEkim 2008’den itibaren memur statüsünde (4/C) ilk defa sigortalı olanların askerlik, yurtdışı, öğrencilik gibi sürelerini borçlanmaları halinde borçlandıkları süreler, sigortalılığın başlangıç tarihini öne çekmiyordu. Aynı şekilde Ekim 2008’den itibaren memur statüsünde sigortalı olan ancak bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandıklar kapsamında sigortalılığı olanların da o tarihlere yönelik yaptıkları hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihini öne çekmiyor ve bu süreleri emekliliğe saydıramıyorlardı. Bilmeyenler için şunu da belirtmekte fayda var; memurların hizmet borçlanması konusunda farklı tarihlerde, farklı düzenlemeler bulunuyor.Yargıtay'dan sigortalı lehine kararHürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre SGK, Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunan, bu tarihten sonra memur statüsünde çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmalarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyi de genelge olarak yayımladı. SGK’nın değişiklik yapmasının iki nedeni var. Birincisi SGK genelgesinde özetle, “Kanunun bir maddesi ile verilen bir hakkın yine Kanunun başka bir maddesi ile yok sayılması ve borçlanma yapan sigortalılar aleyhine bir uygulamanın oluşması sonucunu doğuracaktır” diyor.İkinci neden ise bu konuda Yargıtay’ın vermiş olduğu karar. Kararın gerekçesini de şöyle : Memur statüsünde çalışan, ancak 2010 yılında başka sigorta statüsünde olan bir sigortalı; borçlanma sürelerinin emeklilikte sayılmaması konusunda İzmir Hukuk Dairesi’nde dava açıyor. Hukuk süreci ile kafanızı fazla meşgul etmeyeyim. Mahkeme, borçlanılan sürelerin ilgili dönemlere mal edilemeyeceğine hükmedip, SGK lehine karar veriyor. Konu Yargıtay’a gidiyor ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozuyor, sigortalı lehine karar veriyor.Sigorta tarihi öne çekilecekİşte bu gerekçelerle SGK, memurların hizmet borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekmesi konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek.Tüm memurları kapsıyor mu?SGK, genelgesinde bu konuda bir hususa da açıklık getirdi. Evet, Ekim 2008’den sonra memur statüsünde çalışan, öncesinde ise sigortalılığı olanlara bu hak tanındı ancak uygulama, tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak.Bu çalışanların, sigortalılık tarihinden önceki borçlanma süreleri başlangıç tarihini öne çekmeyecek. Yani, ilk sigortalı oldukları tarih 2008’in ekim ayından sonra olan SSK, Bağ-Kur, özel sandık statüsünde çalışıp da memur olanlar, hizmet borçlanması yaptıklarında borçlandıkları süreler sigorta başlangıç tarihini öne çekmeyecek, emeklilikte dikkate alınmayacak.
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emeklilikte yeni düzenleme,sigorta borçlanması,sigorta borçlanmasıne kadar,sigorta borçlanması nasıl ödenir,memur emekli hesabı
emeklilikte yeni düzenleme,sigorta borçlanması,sigorta borçlanmasıne kadar,sigorta borçlanması nasıl ödenir,memur emekli hesabı

SGK'dan yeni düzenleme: Memurların emeklilik hesabında önemli değişiklik

09:40 15.11.2023
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SGK, Yargıtay’ın kararı üzerine memurlara yönelik bir düzenlemeye gitti. Buna göre hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. Böylece memurlara daha erken emekli olma imkânı doğacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur statüsünde çalışanlara yönelik önemli bir düzenleme yaparak, hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesine imkân tanıdı. Değişiklik SGK genelgesi olarak yayımlandı. Konunun detayına girmeden önce durum neydi, kısaca özetleyeyim ki, SGK’nın yaptığı değişiklik daha net anlaşılsın.

Borçlanan tarih sigorta başlangıç tarihini öne çekmiyordu

Ekim 2008’den itibaren memur statüsünde (4/C) ilk defa sigortalı olanların askerlik, yurtdışı, öğrencilik gibi sürelerini borçlanmaları halinde borçlandıkları süreler, sigortalılığın başlangıç tarihini öne çekmiyordu. Aynı şekilde Ekim 2008’den itibaren memur statüsünde sigortalı olan ancak bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandıklar kapsamında sigortalılığı olanların da o tarihlere yönelik yaptıkları hizmet borçlanmaları sigorta başlangıç tarihini öne çekmiyor ve bu süreleri emekliliğe saydıramıyorlardı. Bilmeyenler için şunu da belirtmekte fayda var; memurların hizmet borçlanması konusunda farklı tarihlerde, farklı düzenlemeler bulunuyor.

Yargıtay'dan sigortalı lehine karar

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre SGK, Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunan, bu tarihten sonra memur statüsünde çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmalarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyi de genelge olarak yayımladı. SGK’nın değişiklik yapmasının iki nedeni var. Birincisi SGK genelgesinde özetle, “Kanunun bir maddesi ile verilen bir hakkın yine Kanunun başka bir maddesi ile yok sayılması ve borçlanma yapan sigortalılar aleyhine bir uygulamanın oluşması sonucunu doğuracaktır” diyor.
İkinci neden ise bu konuda Yargıtay’ın vermiş olduğu karar. Kararın gerekçesini de şöyle : Memur statüsünde çalışan, ancak 2010 yılında başka sigorta statüsünde olan bir sigortalı; borçlanma sürelerinin emeklilikte sayılmaması konusunda İzmir Hukuk Dairesi’nde dava açıyor. Hukuk süreci ile kafanızı fazla meşgul etmeyeyim. Mahkeme, borçlanılan sürelerin ilgili dönemlere mal edilemeyeceğine hükmedip, SGK lehine karar veriyor. Konu Yargıtay’a gidiyor ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozuyor, sigortalı lehine karar veriyor.

Sigorta tarihi öne çekilecek

İşte bu gerekçelerle SGK, memurların hizmet borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini öne çekmesi konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek.

Tüm memurları kapsıyor mu?

SGK, genelgesinde bu konuda bir hususa da açıklık getirdi. Evet, Ekim 2008’den sonra memur statüsünde çalışan, öncesinde ise sigortalılığı olanlara bu hak tanındı ancak uygulama, tüm sigortalılık statüleri bakımından ilk defa Ekim 2008 sonrası çalışmaya başlayan memurları kapsamayacak.
Bu çalışanların, sigortalılık tarihinden önceki borçlanma süreleri başlangıç tarihini öne çekmeyecek. Yani, ilk sigortalı oldukları tarih 2008’in ekim ayından sonra olan SSK, Bağ-Kur, özel sandık statüsünde çalışıp da memur olanlar, hizmet borçlanması yaptıklarında borçlandıkları süreler sigorta başlangıç tarihini öne çekmeyecek, emeklilikte dikkate alınmayacak.
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