https://sputniknews.com.tr/20231115/selvi-ak-partinin-hedeple-ittifak-calismasi-yok-varsa-ben-atlamisim-demektir-1077411036.html
Selvi: AK Parti’nin HEDEP’le ittifak çalışması yok, varsa ben atlamışım demektir
Selvi: AK Parti’nin HEDEP’le ittifak çalışması yok, varsa ben atlamışım demektir
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HEDEP ile AK Parti arasında arka kapı diplomasisi başladığı iddiasını köşesine taşıdı. Selvi, böyle bir ittifak çalışması... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T09:52+0300
2023-11-15T09:52+0300
2023-11-15T09:52+0300
politika
ak parti
hedep
ittifak
recep tayyip erdoğan
selahattin demirtaş
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Abdulkadir Selvi, 'AK Parti, HEDEP ile ittifak yapacak' iddialarını değerlendirdi.Selvi bugünkü yazısında HEDEP ile ilgili şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20231114/bahceli-istanbul-buyuksehir-belediye-baskanini-evine-gonderecegiz-1077374857.html
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ak parti, hedep, ittifak, recep tayyip erdoğan, selahattin demirtaş
ak parti, hedep, ittifak, recep tayyip erdoğan, selahattin demirtaş
Selvi: AK Parti’nin HEDEP’le ittifak çalışması yok, varsa ben atlamışım demektir
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HEDEP ile AK Parti arasında arka kapı diplomasisi başladığı iddiasını köşesine taşıdı. Selvi, böyle bir ittifak çalışması olmadığını belirterek "Varsa ben o haberi atlamışım demektir" dedi.
Abdulkadir Selvi, 'AK Parti, HEDEP ile ittifak yapacak' iddialarını değerlendirdi.
Selvi bugünkü yazısında
HEDEP ile ilgili şunları yazdı:
"İttifak konusunda gözler Meral Akşener’e çevrilmiş durumda, ama asıl hamle HEDEP’ten geldi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerde ittifaka yeşil ışık yaktı. Bakırhan, “İttifaklara kapalı değiliz” dedi. Bu açıklama sürpriz değil, çünkü Kandil’dekilerin açıklamaları da o yönde. Her gün ‘AK Parti, HEDEP ile ittifak yapacak’ diye haber yapıp, sonra da yalanlanmaya alışan muhalif basın söz konusu CHP ile ittifak olunca heyecanlanıyor. AK Parti’nin HEDEP’le ittifak kurma gibi bir çalışması yok. Öyle bir düşünce de yok. Eğer varsa ben o haberi atlamışım demektir. Açılım sürecinde Demirtaş, “Seni başkan yaptırmayacağız” diyerek en büyük ihaneti Erdoğan’a yapmıştı. O dönem ittifak yapılmadı ki şimdi mi yapılsın?"