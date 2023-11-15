Selvi: AK Parti’nin HEDEP’le ittifak çalışması yok, varsa ben atlamışım demektir

"İttifak konusunda gözler Meral Akşener’e çevrilmiş durumda, ama asıl hamle HEDEP’ten geldi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerde ittifaka yeşil ışık yaktı. Bakırhan, “İttifaklara kapalı değiliz” dedi. Bu açıklama sürpriz değil, çünkü Kandil’dekilerin açıklamaları da o yönde. Her gün ‘AK Parti, HEDEP ile ittifak yapacak’ diye haber yapıp, sonra da yalanlanmaya alışan muhalif basın söz konusu CHP ile ittifak olunca heyecanlanıyor. AK Parti’nin HEDEP’le ittifak kurma gibi bir çalışması yok. Öyle bir düşünce de yok. Eğer varsa ben o haberi atlamışım demektir. Açılım sürecinde Demirtaş, “Seni başkan yaptırmayacağız” diyerek en büyük ihaneti Erdoğan’a yapmıştı. O dönem ittifak yapılmadı ki şimdi mi yapılsın?"