https://sputniknews.com.tr/20231115/sabah-yuruyus-yaparken-falezlerden-dustu-deniz-polisi-tarafindan-kurtarildi-1077417512.html

Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı

Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı

Antalya’da sabah yürüyüşü yaparken falezlerden düşen bir kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

yürüyüş

falez

antalya

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir parkta falezlerin yanından yürüyen bir kadın dengesini kaybederek denize düştü.Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ulaşılması güç bir noktada olan yaralı kadının alınması için deniz polisinden destek alındı.Botlu deniz polisleri yaralı kadını dikkatli bir şekilde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı 2023-11-15T14:25+0300 true PT0M55S

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video, yürüyüş, falez, antalya, видео