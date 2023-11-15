https://sputniknews.com.tr/20231115/sabah-yuruyus-yaparken-falezlerden-dustu-deniz-polisi-tarafindan-kurtarildi-1077417512.html
Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı
Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı
Antalya’da sabah yürüyüşü yaparken falezlerden düşen bir kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T14:25+0300
2023-11-15T14:25+0300
2023-11-15T14:25+0300
yaşam
video
yürüyüş
falez
antalya
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir parkta falezlerin yanından yürüyen bir kadın dengesini kaybederek denize düştü.Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ulaşılması güç bir noktada olan yaralı kadının alınması için deniz polisinden destek alındı.Botlu deniz polisleri yaralı kadını dikkatli bir şekilde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
antalya
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Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı
Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı
2023-11-15T14:25+0300
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PT0M55S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, yürüyüş, falez, antalya, видео
video, yürüyüş, falez, antalya, видео
Sabah yürüyüş yaparken falezlerden düştü: Deniz polisi tarafından kurtarıldı
Antalya’da sabah yürüyüşü yaparken falezlerden düşen bir kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir parkta falezlerin yanından yürüyen bir kadın dengesini kaybederek denize düştü.
Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ulaşılması güç bir noktada olan yaralı kadının alınması için deniz polisinden destek alındı.
Botlu deniz polisleri yaralı kadını dikkatli bir şekilde bota aldı.
Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.