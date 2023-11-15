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https://sputniknews.com.tr/20231115/peskov-cin-lideri-si-ile-biden-ile-arasindaki-gorusmeleri-izliyoruz-1077419957.html
Peskov: Çin lideri Şi ile Biden ile arasındaki görüşmeleri izliyoruz
Peskov: Çin lideri Şi ile Biden ile arasındaki görüşmeleri izliyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı toplantının önemli olduğunun altını çizerek, Rusya’nın da bu... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T16:33+0300
2023-11-15T16:33+0300
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Gazetecilerle düzenlenen günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin ile ABD arasındaki ilişkilere atıfta bulunarak, “İki ülkenin ikili ilişkiler kurması elbetteki onların hakkı. Bu çok fazla gündemimizde olan bir konu olammakla birlikte elbette dünyanın en büyük iki ekonomisinin bu tür her toplantısı herkes için önemli. Dolayısıyla bizim de önem verdiğimiz bu zirveye eşlik edecek mesajları izleyeceğiz” dedi.Çin lideri Şi ile ABD Başkanı Biden arasında San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında planlanan görüşmeler, Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana liderler arasındaki yedinci temas olarak kayıtlara geçecek.Öte yandan bu görüşmenin yalnızca ikinci yüz yüze görüşme olacağı bilinirken, bu zirvenin, Şi Cinping’in 6 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olduğu da biliniyor.Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuGazetecilerin, ‘Türkiye’de İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili girişime Rusya’nın nasıl baktığı’ sorularını yanıtsız bırakan Peskov, “UCM’yi tanımadığımızı biliyorsunuz. Biz Roma statüsünün katılımcısı değiliz. Dolayısıyla burada yorum yapabilecek bir durumda değiliz” ifadelerini kullandı.Bu girişimle ilgili yakın zamanda Radyo Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, UCM'de kararların birtakım bulgular hakkında objektif değerlendirme yapan kişiler tarafından değil, 'belirli gündeme' göre alındığını hatırlatmıştı.Zaharova, mevcut yapı ve mevcut kişiler değişmeden UCM'nin objektif hareket edeceğini düşünmenin saflık olacağını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231115/turkiyede-netanyahu-hakkinda-yapilan-suc-duyurusuna-dair-rusyadan-aciklama-1077411841.html
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Peskov: Çin lideri Şi ile Biden ile arasındaki görüşmeleri izliyoruz

16:33 15.11.2023
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Multimedya arşivine gidin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı toplantının önemli olduğunun altını çizerek, Rusya’nın da bu zirveyi takip edeceğini dile getirdi.
Gazetecilerle düzenlenen günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin ile ABD arasındaki ilişkilere atıfta bulunarak, “İki ülkenin ikili ilişkiler kurması elbetteki onların hakkı. Bu çok fazla gündemimizde olan bir konu olammakla birlikte elbette dünyanın en büyük iki ekonomisinin bu tür her toplantısı herkes için önemli. Dolayısıyla bizim de önem verdiğimiz bu zirveye eşlik edecek mesajları izleyeceğiz” dedi.
Çin lideri Şi ile ABD Başkanı Biden arasında San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında planlanan görüşmeler, Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasından bu yana liderler arasındaki yedinci temas olarak kayıtlara geçecek.
Öte yandan bu görüşmenin yalnızca ikinci yüz yüze görüşme olacağı bilinirken, bu zirvenin, Şi Cinping’in 6 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olduğu da biliniyor.

Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu

Gazetecilerin, ‘Türkiye’de İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili girişime Rusya’nın nasıl baktığı’ sorularını yanıtsız bırakan Peskov, “UCM’yi tanımadığımızı biliyorsunuz. Biz Roma statüsünün katılımcısı değiliz. Dolayısıyla burada yorum yapabilecek bir durumda değiliz” ifadelerini kullandı.
Bu girişimle ilgili yakın zamanda Radyo Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, UCM'de kararların birtakım bulgular hakkında objektif değerlendirme yapan kişiler tarafından değil, 'belirli gündeme' göre alındığını hatırlatmıştı.
Zaharova, mevcut yapı ve mevcut kişiler değişmeden UCM'nin objektif hareket edeceğini düşünmenin saflık olacağını da kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
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