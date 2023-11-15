https://sputniknews.com.tr/20231115/nebahat-cehre-insaat-firmasinin-10-milyon-tl-ve-ev-teklifini-reddetti-1077432870.html
Nebahat Çehre inşaat firmasının 10 milyon TL ve ev teklifini reddetti
Nebahat Çehre inşaat firmasının 10 milyon TL ve ev teklifini reddetti
Oyuncu Nebahat Çehre, kendisine bir inşaat firmasından gelen 10 milyon + 1 daire teklifini kabul etmedi. Çehre, nedenini "En son depremde yüzlerce ev, binlerce... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T21:54+0300
2023-11-15T21:54+0300
2023-11-15T21:54+0300
aşk-ı memnu
aşk-ı memnu
türkiye
nebahat çehre
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Aşk-ı Memnu’ dizisinde canlandırdığı ‘Firdevs Yöreoğlu’ karakteri ile hafızalara kazınan 79 yaşındaki Nebahat Çehre'ye bir inşaat firmasından 2024 yılında satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif geldi. Ancak usta oyuncu 10 milyon TL ve siteden bir ev teklif edilen reklam anlaşmasını depremde evlerin insanlara mezar olmasından çok etkilendiği için reddetti.Posta Gazetesi'nin haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20181119/altin-baklava-film-festivali-nebahat-cehre-yilmaz-guney-1036225007.html
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aşk-ı memnu, aşk-ı memnu, nebahat çehre
aşk-ı memnu, aşk-ı memnu, nebahat çehre
Nebahat Çehre inşaat firmasının 10 milyon TL ve ev teklifini reddetti
Oyuncu Nebahat Çehre, kendisine bir inşaat firmasından gelen 10 milyon + 1 daire teklifini kabul etmedi. Çehre, nedenini "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" sözleriyle açıkladı.
Aşk-ı Memnu’ dizisinde canlandırdığı ‘Firdevs Yöreoğlu’ karakteri ile hafızalara kazınan 79 yaşındaki Nebahat Çehre'ye bir inşaat firmasından 2024 yılında satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif geldi. Ancak usta oyuncu 10 milyon TL ve siteden bir ev teklif edilen reklam anlaşmasını depremde evlerin insanlara mezar olmasından çok etkilendiği için reddetti.
Posta Gazetesi'nin haberine
göre, konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil
" ifadelerini kullandı.