Meral Akşener’den yeni anayasa tepkisi: 'Önce mevcut Anayasa’ya uymanız gerekiyor'
© AA / Berke BayurAkşener
© AA / Berke Bayur
Abone ol
Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuyla başlayan süreçte, anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini eleştiren Akşener, “Anayasa değişikliğini konuşmadan önce mevcut Anayasa’ya uymanız gerekiyor. Siz daha, var olan Anayasa’nın hükümlerini yok sayarken neyi, nasıl değiştireceksiniz?” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yüksek yargıdaki gerilime ilişkin konuştu. Akşener, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuyla başlayan süreçte, anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini eleştirdi.
“Anayasa değişikliğini konuşmadan önce; mevcut Anayasa’ya, uymanız gerekiyor.” diyen Akşener, “Siz daha, var olan Anayasa’nın, hükümlerini yok sayarken; neyi, nasıl değiştireceksiniz?” ifadelerini kullandı. Akşener, “Anayasa Mahkemesi üyelerimiz, sahipsiz değildir.” şeklinde konuştu.
“Anayasa değişikliğini konuşmadan önce; mevcut Anayasa’ya, uymanız gerekiyor.” diyen Akşener, “Siz daha, var olan Anayasa’nın, hükümlerini yok sayarken; neyi, nasıl değiştireceksiniz?” ifadelerini kullandı. Akşener, “Anayasa Mahkemesi üyelerimiz, sahipsiz değildir.” şeklinde konuştu.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Can Atalay davasıyla ilgili, hukuk skandalları; 8 Kasım itibariyle; artık bir anayasa krizine, bir devlet krizine dönüştü. Böylesine vahim bir krizden; siyaset üstü olması gereken, bir devlet meselesinden; siyasi rant devşirmeye çalışmak; en hafif tabiriyle, ayıptır. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Yahu muhteremler; anayasa değişikliğini konuşmadan önce; mevcut Anayasa’ya, uymanız gerekiyor. Siz daha, var olan Anayasa’nın, hükümlerini yok sayarken; neyi, nasıl değiştireceksiniz?
Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin oluşturduğu, hukuk dışı fiili durum, devlet nizamını aksatmış, ve bir anayasal devlet krizine, neden olmuştur. Halbuki; Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Herkes uymak zorundadır. Nitekim; Anayasa’nın 158’inci maddesinin, son fıkrası, aynen şöyledir: “Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesi’nin kararı esas alınır.” Dolayısıyla, siz hâlâ, neyi tartışıyorsunuz?