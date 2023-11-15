https://sputniknews.com.tr/20231115/lugansk-istihbarati-nato-egitmenleri-ukraynada-gorev-yapacak-canli-boma-kopekleri-yetistiriyordu-1077428031.html
Lugansk istihbaratı: NATO eğitmenleri Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri yetiştiriyordu
Lugansk istihbaratı: NATO eğitmenleri Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri yetiştiriyordu
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) istihbarat servislerinden bir kaynak, NATO ve FBI eğitmenlerinin Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T22:41+0300
2023-11-15T22:41+0300
2023-11-15T22:41+0300
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rusya
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
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LHC istihbarat servislerinden bir yetkili, Sputnik’e demecinde NATO ve FBI eğitmenlerinin Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri yetiştirdiklerini anlattı.Yetkili, “Ukraynalı istihkam askerleri köpekleri sıkı bir şekilde eğitiyordu, köpekler istihkam işleri, mayın döşeme ve mayın temizleme konularında eğitim görüyordu. Ukrayna askerlerinin NATO eğitmenlerinin rehberliğinde kullandığı en son teknoloji, köpeklerin sadece patlayıcı madde arayıcıları olarak değil, aynı zamanda canlı bomba olarak da kullanılmasını içeriyordu” diye konuştu.Özel askeri harekat kapsamında Rus ordusu tarafından kurtarılan Severodonetsk kentinde yer alan eski istihkam ve köpek eğitim merkezinde bulunan belgelere göre, yabancı uzmanlar hem safkan köpeklerle, hem de melez hayvanlarla çalışıyor ve onlara ‘canlı bomba’ görevi dahil farklı konularda eğitim veriyordu.Yetkili, “Son verilere göre Rus Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini havaya uçurmak için köpekleri kullanma vakaları daha sık hale geldi. Üzerlerinde patlayıcı bulunan melez köpeklerin mevzilerimize koşarak gelip infilak ettiklerine dair çok sayıda haber var” ifadelerini kullandı.Bir köpeğin, üzerine patlayıcı yerleştirilip düşman mevzilerine yönlendirilecek şekilde sadece tek bir komut ile eğitildiğine dikkat çeken yetkili, “FBI mensupları, Lugansk bölgesindeki istihkam askerlerine bu tür terör yöntemleri öğretiyordu” vurgusunu yaptı.
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Lugansk istihbaratı: NATO eğitmenleri Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri yetiştiriyordu
Lugansk istihbaratı: NATO eğitmenleri Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri yetiştiriyordu
2023-11-15T22:41+0300
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Sputnik Türkiye
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video, rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, видео
video, rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, видео
Lugansk istihbaratı: NATO eğitmenleri Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri yetiştiriyordu
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) istihbarat servislerinden bir kaynak, NATO ve FBI eğitmenlerinin Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri yetiştirdiklerini belirtti.
LHC istihbarat servislerinden bir yetkili, Sputnik’e demecinde NATO ve FBI eğitmenlerinin Ukrayna'da görev yapacak ‘canlı boma’ köpekleri yetiştirdiklerini anlattı.
Yetkili, “Ukraynalı istihkam askerleri köpekleri sıkı bir şekilde eğitiyordu, köpekler istihkam işleri, mayın döşeme ve mayın temizleme konularında eğitim görüyordu. Ukrayna askerlerinin NATO eğitmenlerinin rehberliğinde kullandığı en son teknoloji, köpeklerin sadece patlayıcı madde arayıcıları olarak değil, aynı zamanda canlı bomba olarak da kullanılmasını içeriyordu” diye konuştu.
Özel askeri harekat kapsamında Rus ordusu tarafından kurtarılan Severodonetsk kentinde yer alan eski istihkam ve köpek eğitim merkezinde bulunan belgelere göre, yabancı uzmanlar hem safkan köpeklerle, hem de melez hayvanlarla çalışıyor ve onlara ‘canlı bomba’ görevi dahil farklı konularda eğitim veriyordu.
Yetkili, “Son verilere göre Rus Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilerini havaya uçurmak için köpekleri kullanma vakaları daha sık hale geldi. Üzerlerinde patlayıcı bulunan melez köpeklerin mevzilerimize koşarak gelip infilak ettiklerine dair çok sayıda haber var” ifadelerini kullandı.
Bir köpeğin, üzerine patlayıcı yerleştirilip düşman mevzilerine yönlendirilecek şekilde sadece tek bir komut ile eğitildiğine dikkat çeken yetkili, “FBI mensupları, Lugansk bölgesindeki istihkam askerlerine bu tür terör yöntemleri öğretiyordu” vurgusunu yaptı.