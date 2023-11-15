https://sputniknews.com.tr/20231115/imamoglundan-bahcelinin-evine-gonderecegiz-sozune-yanit-zaten-evimdeyim-1077424089.html

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'evine göndereceğiz' sözüne yanıt: 'Zaten evimdeyim'

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin 'evine göndereceğiz' sözüne yanıt: 'Zaten evimdeyim'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik "Evine göndereceğiz" sözlerine “Ben evimdeyim... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T16:36+0300

2023-11-15T16:36+0300

2023-11-15T16:36+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İSKİ Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları Temel Atma Töreni’ne katıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, temel atma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik "Evine göndereceğiz" sözleri sorulan İmamoğlu, “Ben evimdeyim zaten, belki başkalarıyla karıştırıyordur. Ben o sözlere hiçbir zaman cevap vermedim ama evimdeyim. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler. İzlemeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.'İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın ‘Eko Başkanı’ olmaya talibim'Basın mensuplarının "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun bugün basına yansıyan bir demeci oldu. ‘CHP'nin yönetimdeki değişiklik bizim kararımızda bir değişikliğe neden olmayacak. 81 ilde aday çıkarma kararımız devam ediyor’ dedi. İttifakla ilgili açıklama yapmak ister misiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, “Olabilir. Hiçbir partinin kendi iç konuşmalarını ya da yorumlarını ben bir karşı yorum olarak önüme koyup, buna sizinle konuşmam ve doğru da bulmam. Etik de değil, işim de değil. Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki; geçmiş dönem ittifakımız olan ve hâlâ aslında o ittifakın bir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki; son ana kadar hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Ve bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun. Ama bir tarafı eksik kalırsa da en önemsediğim şey, milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim. Ve bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının, gençlerimizin bir ‘Ekrem Ağabeyi’, bir ‘Ekrem Başkanı’ ya da onların tabiriyle, bazen ben de gülerek duyuyorum, ‘Eko Başkanı’ olmaya talibim. Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231114/bahceli-istanbul-buyuksehir-belediye-baskanini-evine-gonderecegiz-1077374857.html

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