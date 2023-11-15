https://sputniknews.com.tr/20231115/esenyurtta-yuzlerce-yatak-ve-ranza-cop-dagi-olusturdu-1077420106.html
Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu
Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu
Esenyurt’ta pansiyon olarak kullanılan ve 2 kez polis baskınına uğrayan pansiyonun sahibi içerideki eşyaları camlardan sokağa attı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T14:58+0300
2023-11-15T14:58+0300
2023-11-15T14:59+0300
yaşam
video
esenyurt
yatak
çöp
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ara sokakta bulunan 4 katlı pansiyonun sahibi bina içerisindeki eşyaları yola fırlattı. İddiaya göre, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine aynı binaya daha önce 2 kez polis baskını düzenlendi.Son baskından sonra bina içerisindeki yataklar ve ranzalar bina sahibi tarafından camdan sokağa atıldı.Sokakta çöp dağı oluşmasına neden olan yatak ve ranzalar belediye ekipleri tarafından temizlendi.
esenyurt
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Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu
Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu
2023-11-15T14:58+0300
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PT0M38S
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video, esenyurt, yatak, çöp, видео
video, esenyurt, yatak, çöp, видео
Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu
14:58 15.11.2023 (güncellendi: 14:59 15.11.2023)
Esenyurt’ta pansiyon olarak kullanılan ve 2 kez polis baskınına uğrayan pansiyonun sahibi içerideki eşyaları camlardan sokağa attı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ara sokakta bulunan 4 katlı pansiyonun sahibi bina içerisindeki eşyaları yola fırlattı.
İddiaya göre, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine aynı binaya daha önce 2 kez polis baskını düzenlendi.
Son baskından sonra bina içerisindeki yataklar ve ranzalar bina sahibi tarafından camdan sokağa atıldı.
Sokakta çöp dağı oluşmasına neden olan yatak ve ranzalar belediye ekipleri tarafından temizlendi.