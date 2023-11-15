https://sputniknews.com.tr/20231115/esenyurtta-yuzlerce-yatak-ve-ranza-cop-dagi-olusturdu-1077420106.html

Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu

Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu

Esenyurt’ta pansiyon olarak kullanılan ve 2 kez polis baskınına uğrayan pansiyonun sahibi içerideki eşyaları camlardan sokağa attı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ara sokakta bulunan 4 katlı pansiyonun sahibi bina içerisindeki eşyaları yola fırlattı. İddiaya göre, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine aynı binaya daha önce 2 kez polis baskını düzenlendi.Son baskından sonra bina içerisindeki yataklar ve ranzalar bina sahibi tarafından camdan sokağa atıldı.Sokakta çöp dağı oluşmasına neden olan yatak ve ranzalar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

esenyurt

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Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu Esenyurt'ta yüzlerce yatak ve ranza çöp dağı oluşturdu 2023-11-15T14:58+0300 true PT0M38S

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