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Dolandırıcılık iddiasının ardından kaçan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun terk ettikleri köpekleri öldü
Dolandırıcılık iddiasının ardından kaçan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun terk ettikleri köpekleri öldü
Haklarındaki 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasının ardından Türkiye'den kaçan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun geride bıraktıkları 16 yaşındaki Lina... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
kıvanç talu
köpek
kaçak
dolandırıcılık
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100 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karışan Kıvanç ve Beril Talu’nun otel odasında bıraktıkları ve hasta olan köpekleri Lina, hayvan severlerin yardımıyla bir kliniğe götürülerek tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 aylık yaşam mücadelesini sürdüren Lina dün gece saat 1 sıralarında öldü.Hayvan hakları aktivisti Banu Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Lina’nın öldüğünü bildirdi. Çok sayıda takipçi üzüntülerini dile getirirken Kıvanç ve Beril Talu çiftine tepki gösterdi.Aydın, Lina’nın ölümünün ardından şunları paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231025/kivanc-ve-beril-talu-ciftinin-dolandiricilik-iddialarinin-ardindan-gittikleri-ulke-belli-oldu-1076695290.html
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kıvanç talu nun köpeği,kaçak kıvanç talu,kıvanç talu köpeği öldü mü
kıvanç talu nun köpeği,kaçak kıvanç talu,kıvanç talu köpeği öldü mü

Dolandırıcılık iddiasının ardından kaçan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun terk ettikleri köpekleri öldü

11:17 15.11.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaKıvanç Talu
Kıvanç Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Haklarındaki 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasının ardından Türkiye'den kaçan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun geride bıraktıkları 16 yaşındaki Lina adlı köpekleri tedavi gördüğü klinikte öldü.
100 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karışan Kıvanç ve Beril Talu’nun otel odasında bıraktıkları ve hasta olan köpekleri Lina, hayvan severlerin yardımıyla bir kliniğe götürülerek tedavi altına alınmıştı.
Yaklaşık 1 aylık yaşam mücadelesini sürdüren Lina dün gece saat 1 sıralarında öldü.
Hayvan hakları aktivisti Banu Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Lina’nın öldüğünü bildirdi. Çok sayıda takipçi üzüntülerini dile getirirken Kıvanç ve Beril Talu çiftine tepki gösterdi.
Aydın, Lina’nın ölümünün ardından şunları paylaştı:

“Aile bildiğin insanlar tarafından bu şekilde bir sona mahkum edildiğin için çok kalbim acıdı. Affetme ! Yarın layığı ile gömeceğiz elbette en azından bunu hak ediyor, hiç kıyamadım ya 16 yaşında. Beril & Kıvanç Talu yaşattıklarınızı yaşayacaksınız öyle ya da böyle.”

Kıvanç Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2023
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