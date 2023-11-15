Dolandırıcılık iddiasının ardından kaçan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun terk ettikleri köpekleri öldü

“Aile bildiğin insanlar tarafından bu şekilde bir sona mahkum edildiğin için çok kalbim acıdı. Affetme ! Yarın layığı ile gömeceğiz elbette en azından bunu hak ediyor, hiç kıyamadım ya 16 yaşında. Beril & Kıvanç Talu yaşattıklarınızı yaşayacaksınız öyle ya da böyle.”