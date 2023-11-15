Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye hakkını, hukukunu başkalarına çiğnetmeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yargının toplandığı düğünün sırrı
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:43
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de yaşanan iş cinayetleri
12:00
89 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
18:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD’deki İslam toplulukları liderlerinden Biden’a ‘Gazze’ çağrısı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
19:49
3 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
20:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231115/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-turkiye-hakkini-hukukunu-baskalarina-cignetmeyecek-1077406542.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye hakkını, hukukunu başkalarına çiğnetmeyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye hakkını, hukukunu başkalarına çiğnetmeyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası hukuka, ahlaka, vicdana, merhamete uygun hareket edeceğini, hiçbir şekilde hakkını, hukukunu... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T02:50+0300
2023-11-15T02:50+0300
türkiye
cevdet yılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075352405_0:391:2252:1658_1920x0_80_0_0_977c71a4ded5b81ce5725401076e65dc.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı.Buradan konuşan Yılmaz, Türkiye'nin 100. yılını kutladığını, bu birikimle geleceğe baktığını belirterek, Kuzey Kıbrıs'ın da bu yıl 40. yılını idrak ettiğini söyledi.Kuzey Kıbrıs'ın egemen, eşit bir devlet olarak uluslararası alanda yerini er veya geç alacağına yürekten inandığını dile getiren Yılmaz, bu yönde her türlü gayreti birlikte sarf ettiklerini vurguladı. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:Bunun en güzel örneklerinden birini yakın geçmişte Karabağ'da yaşadık. Uzun bir işgalin ardından Karabağ kurtuldu ve Azerbaycan şu anda Karabağ'ın her köşesine bayrağını dikmiş vaziyette. Onun için tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da Azerbaycan ile hep bir olduk, beraber olduk. Bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz."Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de bir kader birliği olduğuna işaret ederek, "Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Şunu çok açık ve net görüyoruz, bütün bu yaşananlardan. Güçlü olmak, bir ve beraber olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenemeyiz. Başkalarının iki yüzlü standartlarına da güvenemeyiz. Biz bir olacağız, beraber olacağız. Çok çalışacağız, güçlü olacağız. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz." diye konuştu.Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Türk devletlerinin de yüzyılı olacağını vurgulayan Yılmaz, hep beraber güç birliği içinde geleceğe yürüyeceklerini, hak ve hukuklarını hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini kaydetti.Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin aziz bir mekan, milli iradenin tecelligahı olduğunu ifade ederek, "Meclisimizin inşallah yeni binası bittiği zaman orayı da hep birlikte göreceğiz. Bu irade durduğu sürece, milletin bu iradesi açık ve net ortaya konduğu sürece kimsenin de gücü bu gerçekleri değiştirmeye yetmeyecektir." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/guney-kibris-gazzeye-yardim-ulastiracak-deniz-koridoru-planini-acikladi-1077245315.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075352405_0:180:2252:1869_1920x0_80_0_0_9631c305dc6fba0b72338e337a50a149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cevdet yılmaz
cevdet yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye hakkını, hukukunu başkalarına çiğnetmeyecek

02:50 15.11.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİNCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası hukuka, ahlaka, vicdana, merhamete uygun hareket edeceğini, hiçbir şekilde hakkını, hukukunu da başkalarına çiğnetmeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı.
Buradan konuşan Yılmaz, Türkiye'nin 100. yılını kutladığını, bu birikimle geleceğe baktığını belirterek, Kuzey Kıbrıs'ın da bu yıl 40. yılını idrak ettiğini söyledi.
Kuzey Kıbrıs'ın egemen, eşit bir devlet olarak uluslararası alanda yerini er veya geç alacağına yürekten inandığını dile getiren Yılmaz, bu yönde her türlü gayreti birlikte sarf ettiklerini vurguladı. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gazze'de, Karabağ'da yaşananlar bize hep şunu gösteriyor. Sabah akşam haktan, hukuktan, uluslararası hukuktan bahseden birtakım uluslararası çevreler maalesef belli yerlere gelince bunu unutuyorlar, hatırlamıyorlar. Onlara her fırsatta bunu hatırlatacağız. Biz uluslararası hukuka uygun bir şekilde ahlaka, vicdana, merhamete uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu da başkalarına çiğnetmeyeceğiz.
Bunun en güzel örneklerinden birini yakın geçmişte Karabağ'da yaşadık. Uzun bir işgalin ardından Karabağ kurtuldu ve Azerbaycan şu anda Karabağ'ın her köşesine bayrağını dikmiş vaziyette. Onun için tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da Azerbaycan ile hep bir olduk, beraber olduk. Bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz."
Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de bir kader birliği olduğuna işaret ederek, "Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Şunu çok açık ve net görüyoruz, bütün bu yaşananlardan. Güçlü olmak, bir ve beraber olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenemeyiz. Başkalarının iki yüzlü standartlarına da güvenemeyiz. Biz bir olacağız, beraber olacağız. Çok çalışacağız, güçlü olacağız. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz." diye konuştu.
Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Türk devletlerinin de yüzyılı olacağını vurgulayan Yılmaz, hep beraber güç birliği içinde geleceğe yürüyeceklerini, hak ve hukuklarını hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini kaydetti.
Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Meclisi'nin aziz bir mekan, milli iradenin tecelligahı olduğunu ifade ederek, "Meclisimizin inşallah yeni binası bittiği zaman orayı da hep birlikte göreceğiz. Bu irade durduğu sürece, milletin bu iradesi açık ve net ortaya konduğu sürece kimsenin de gücü bu gerçekleri değiştirmeye yetmeyecektir." dedi.
Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Güney Kıbrıs, Gazze'ye yardım ulaştıracak deniz koridoru planını açıkladı
9 Kasım, 18:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала