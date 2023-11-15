https://sputniknews.com.tr/20231115/cevre-sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligindan-950-milyon-lira-ceza-1077424219.html

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 950 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 950 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yılın ilk 9 ayında 67 bin 381 çevre denetimi yaptı. Çevreyi kirleten 4 bin 317 tesise ve 25 deniz aracına... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T16:45+0300

2023-11-15T16:45+0300

2023-11-15T16:45+0300

türkiye

çevre

çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre kirliliği

ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu yılın ilk 9 ayında 67 bin 381 çevre denetimi gerçekleştirdiği bildirildi. Buna göre denetimlerde çevreyi kirleten 4 bin 317 tesise ve 25 deniz aracına 950 milyonun üzerinde ceza uygulandı. 267 işletme ise faaliyetten men edildi. Ayrıca Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun ardından izleme noktası 150'ye çıkarıldığı aktarıldı. Marmara Bölgesi'nde bin metreküp ve üzeri tüm arıtma tesislerinin 7 gün 24 saat esaslı online takibe alındığı açıklandı. Tüm denizlerde 425 istasyonda denizlerin durumu izleniyorBakanlık tarafında Kurulu kapasitesi günde 5 bin metreküpün üzerinde olan 429 atık su arıtma tesisinden deşarj edilen atık sular da gerçek zamanlı olarak izleniyor. Bu çerçevede tüm denizlerde toplam 425 istasyonda denizlerin kirlilik ve kalite durumu takip ediliyor. Gemilerin çevrim içi ortamda takip edilmesi amacıyla hazırlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması ve e-Devlet ile entegre Mavi Karekod uygulaması için çalışmalar ise devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230918/arastirma-cevreyi-fazla-kirletenlerden-daha-fazla-vergi-alinmali-1075579323.html

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çevre, çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre kirliliği, ceza