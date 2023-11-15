https://sputniknews.com.tr/20231115/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhandan-asgari-ucret-aciklamasi-1077419256.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T14:22+0300
2023-11-15T14:22+0300
2023-11-15T14:48+0300
ekonomi
asgari ücret
enflasyon
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Bakan Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Işıkhan, aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Işıkhan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231108/ozel-sektor-maaslarina-asgari-ucret-ayari-odemeler-nasil-etkilenecek-1077172962.html
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asgari ücret, enflasyon
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
14:22 15.11.2023 (güncellendi: 14:48 15.11.2023)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz." dedi.
Bakan Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Işıkhan, aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Işıkhan, şunları kaydetti:
"Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz. Ben katkı getireceğine inanıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için."