https://sputniknews.com.tr/20231115/borrell-abnin-ukraynadaki-hedeflerine-iliskin-soruyu-yanitsiz-birakti-astrolog-degilim-1077406426.html
Borrell, AB'nin Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı: Astrolog değilim
Borrell, AB'nin Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı: Astrolog değilim
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin Ukrayna'daki hedefleri ve ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verdiği desteğin azalması durumunda tutumlarının ne olacağı... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T02:19+0300
2023-11-15T02:19+0300
2023-11-15T02:19+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazetecilerin ‘Ukrayna ordusunun savaş alanındaki mevcut zor durumu bağlamında AB'nin Ukrayna'daki somut hedefleri ve ABD'nin Kiev'e verdiği desteği azaltması durumunda AB'nin nasıl bir yol izleyeceği’ sorusuna ‘astrolog olmadığı ve geleceği tahmin edemeyeceği’ yanıtını verdi.Borrell, "Astrolog değilim, ABD'de ne olacağını tahmin edemem. Açıkçası ne olabileceği ya da olmayacağına ilişkin tahminler yürütmek istemiyorum. Bugün, yarın, gelecek hafta ve gelecek ay yapmamız gereken şeyleri biliyorsam, ileride neler olacağını tahmin etmek istemem. Yapacak çok işim var ve spekülasyona ayıracak zamanım yok" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/fransiz-politikaci-philippot-nato-zelenskiyyi-tasfiye-etmek-istiyor-1077404245.html
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Borrell, AB'nin Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı: Astrolog değilim
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB'nin Ukrayna'daki hedefleri ve ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verdiği desteğin azalması durumunda tutumlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazetecilerin ‘Ukrayna ordusunun savaş alanındaki mevcut zor durumu bağlamında AB'nin Ukrayna'daki somut hedefleri ve ABD'nin Kiev'e verdiği desteği azaltması durumunda AB'nin nasıl bir yol izleyeceği’ sorusuna ‘astrolog olmadığı ve geleceği tahmin edemeyeceği’ yanıtını verdi.
Borrell, "Astrolog değilim, ABD'de ne olacağını tahmin edemem. Açıkçası ne olabileceği ya da olmayacağına ilişkin tahminler yürütmek istemiyorum. Bugün, yarın, gelecek hafta ve gelecek ay yapmamız gereken şeyleri biliyorsam, ileride neler olacağını tahmin etmek istemem. Yapacak çok işim var ve spekülasyona ayıracak zamanım yok" ifadelerini kullandı.