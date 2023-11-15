Bakan Şimşek: Ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır
11:52 15.11.2023 (güncellendi: 12:18 15.11.2023)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. (
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 2,5 yılın en düşük seviyesine inmesine ilişkin "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır" dedi.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi.
Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları söyledi:
"Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır."
Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 15, 2023
Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü… https://t.co/QHeurM519S