https://sputniknews.com.tr/20231115/almanyada-soygun-ihbarina-giden-polise-bicakli-saldiri-1-olu-1-yarali-1077410746.html

Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Almanya’da bir polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polisin açtığı ateş sırasında saldırgan ve yoldan... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T09:51+0300

2023-11-15T09:51+0300

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kuzey ren-vestfalya

alman polisi

bıçaklı saldırgan

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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gummersbach şehrinde bulunan bir süpermarket soygunu ihbarı yapıldı.İhbar sonrası bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı.Polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.Polisler tarafından en az 7 el ateş edilerek etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Polisin saldırgana ateş açtığı sırada çevredeki bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.Olay anı ise marketin karşısında bir kafede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.

almanya

kuzey ren-vestfalya

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Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı 2023-11-15T09:51+0300 true PT0M19S

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video, almanya, kuzey ren-vestfalya, alman polisi, bıçaklı saldırgan, видео