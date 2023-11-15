https://sputniknews.com.tr/20231115/almanyada-soygun-ihbarina-giden-polise-bicakli-saldiri-1-olu-1-yarali-1077410746.html
Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Almanya’da bir polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polisin açtığı ateş sırasında saldırgan ve yoldan... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T09:51+0300
2023-11-15T09:51+0300
2023-11-15T09:51+0300
dünya
video
almanya
kuzey ren-vestfalya
alman polisi
bıçaklı saldırgan
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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gummersbach şehrinde bulunan bir süpermarket soygunu ihbarı yapıldı.İhbar sonrası bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı.Polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.Polisler tarafından en az 7 el ateş edilerek etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Polisin saldırgana ateş açtığı sırada çevredeki bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.Olay anı ise marketin karşısında bir kafede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.
almanya
kuzey ren-vestfalya
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Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı
Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı
2023-11-15T09:51+0300
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video, almanya, kuzey ren-vestfalya, alman polisi, bıçaklı saldırgan, видео
video, almanya, kuzey ren-vestfalya, alman polisi, bıçaklı saldırgan, видео
Almanya'da soygun ihbarına giden polise bıçaklı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Almanya’da bir polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polisin açtığı ateş sırasında saldırgan ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gummersbach şehrinde bulunan bir süpermarket soygunu ihbarı yapıldı.
İhbar sonrası bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı.
Polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Polisler tarafından en az 7 el ateş edilerek etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polisin saldırgana ateş açtığı sırada çevredeki bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Olay anı ise marketin karşısında bir kafede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.