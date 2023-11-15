https://sputniknews.com.tr/20231115/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-chp-bir-parti-gibi-hareket-etmiyor-1077416369.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: CHP bir parti gibi hareket etmiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: CHP bir parti gibi hareket etmiyor
Grup toplantısı öncesinde gazeteciler ile sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz CHP’nin parti gibi hareket etmediğini belirterek... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T13:29+0300
2023-11-15T13:29+0300
2023-11-15T13:29+0300
politika
ali ihsan yavuz
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yerel seçim
yerel seçimler
milletvekili
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AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP'nin artık bir siyasi parti olmadığını söyleyen Yavuz, "Partiler kendi hedefleri doğrultusunda sonuç almak için kurulur. Sonuç almak için ona göre bir yönetim oluşturacaksınız, yasanın size tanıdığı imkanlardan faydalanacaksınız. Adamlar, yasaların kendine tanıdığı imkanlardan istifade etmiyor. Bir parti, yasaların tanıdığı imkanları elinin tersiyle itiyor" diye konuştu.'CHP günü kurtarmaya çalışıyor'CHP’nin yerel seçimleri sürecinde kuracağı sistemin işlemeyeceğini ifade eden Yavuz “Yasa diyor ki; bir ilçede en büyük 5 parti arasındaysan sen sandığa yönetim kurulu üyesi verebilirsin. Dördün içindeysen seçim kuruluna üye verebilirsin diyor. Ama CHP diyor ki ben istemiyorum, vermiyorum. Sandığın başındaki ıslak imzalı tutanakları toplamayabile mecali yetmiyor ise bu nasıl parti. CHP seçimler için dünyanın en iyi sistemini yapsınlar sistem çökmez ama onlar işletemez. 50 yıl sonra bile sistemi işletemezler. Bunu dört buçuk ay öncesinden söylüyorum. Sen bunu partiysen işletirsin. CHP attığı adımlarla günü kurtarmaya çalışıyor. Bir parti bugünü değil yarınları kurtarmak için çalışması gerekiyor. Ne yaptı mesela belli illerde seçime girmedi. CHP'nin 7 ilde seçime girmedi. Seçime girmemek demek; sandıklarda, seçim kurulunda senin temsilcin olmayacak demektir. Çünkü yerel seçimlerde, bir önceki milletvekili seçim sonuçlarına göre bunlar belirleniyor. Bir önceki seçim sonucun yok. Atatürk'ün kurduğu parti, 'Sadece bugünümü kurtarayım' derse sonuç bu olur" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231113/ak-partide-yerel-secim-aday-adayi-muracaatlarinin-gunu-uzatildi-1077360075.html
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ali ihsan yavuz, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yerel seçim, yerel seçimler, milletvekili
ali ihsan yavuz, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yerel seçim, yerel seçimler, milletvekili
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: CHP bir parti gibi hareket etmiyor
Grup toplantısı öncesinde gazeteciler ile sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz CHP’nin parti gibi hareket etmediğini belirterek, CHP’nin seçim sistemin yerel seçimlerde de işlemeyeceğini söyledi.
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP'nin artık bir siyasi parti olmadığını söyleyen Yavuz, "Partiler kendi hedefleri doğrultusunda sonuç almak için kurulur. Sonuç almak için ona göre bir yönetim oluşturacaksınız, yasanın size tanıdığı imkanlardan faydalanacaksınız. Adamlar, yasaların kendine tanıdığı imkanlardan istifade etmiyor. Bir parti, yasaların tanıdığı imkanları elinin tersiyle itiyor" diye konuştu.
'CHP günü kurtarmaya çalışıyor'
CHP’nin yerel seçimleri sürecinde kuracağı sistemin işlemeyeceğini ifade eden Yavuz “Yasa diyor ki; bir ilçede en büyük 5 parti arasındaysan sen sandığa yönetim kurulu üyesi verebilirsin. Dördün içindeysen seçim kuruluna üye verebilirsin diyor. Ama CHP diyor ki ben istemiyorum, vermiyorum. Sandığın başındaki ıslak imzalı tutanakları toplamayabile mecali yetmiyor ise bu nasıl parti. CHP seçimler için dünyanın en iyi sistemini yapsınlar sistem çökmez ama onlar işletemez. 50 yıl sonra bile sistemi işletemezler. Bunu dört buçuk ay öncesinden söylüyorum. Sen bunu partiysen işletirsin. CHP attığı adımlarla günü kurtarmaya çalışıyor. Bir parti bugünü değil yarınları kurtarmak için çalışması gerekiyor. Ne yaptı mesela belli illerde seçime girmedi. CHP'nin 7 ilde seçime girmedi. Seçime girmemek demek; sandıklarda, seçim kurulunda senin temsilcin olmayacak demektir. Çünkü yerel seçimlerde, bir önceki milletvekili seçim sonuçlarına göre bunlar belirleniyor. Bir önceki seçim sonucun yok. Atatürk'ün kurduğu parti, 'Sadece bugünümü kurtarayım' derse sonuç bu olur" değerlendirmesinde bulundu.