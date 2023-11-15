AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: CHP bir parti gibi hareket etmiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yargının toplandığı düğünün sırrı
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:43
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de yaşanan iş cinayetleri
12:00
89 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: Batı Ukrayna’yı ‘satmayı’ planlıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
18:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
19:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD’deki İslam toplulukları liderlerinden Biden’a ‘Gazze’ çağrısı
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
19:49
3 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
20:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Yoksulluk ve eğitim düzeyi, suç oranıyla doğru orantılı'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'ya iltica sayısı 51 bini aştı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İzzet Doğan: Çıkan kararlar toplum vicdanını rahatlatmıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuklar arasında yaygınlaşan "kanlı para" oyunu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231115/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-chp-bir-parti-gibi-hareket-etmiyor-1077416369.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: CHP bir parti gibi hareket etmiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: CHP bir parti gibi hareket etmiyor
Grup toplantısı öncesinde gazeteciler ile sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz CHP’nin parti gibi hareket etmediğini belirterek... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T13:29+0300
2023-11-15T13:29+0300
politika
ali ihsan yavuz
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yerel seçim
yerel seçimler
milletvekili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068685562_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_4f10106f21ce3afc3311df12efa233ce.jpg
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP'nin artık bir siyasi parti olmadığını söyleyen Yavuz, "Partiler kendi hedefleri doğrultusunda sonuç almak için kurulur. Sonuç almak için ona göre bir yönetim oluşturacaksınız, yasanın size tanıdığı imkanlardan faydalanacaksınız. Adamlar, yasaların kendine tanıdığı imkanlardan istifade etmiyor. Bir parti, yasaların tanıdığı imkanları elinin tersiyle itiyor" diye konuştu.'CHP günü kurtarmaya çalışıyor'CHP’nin yerel seçimleri sürecinde kuracağı sistemin işlemeyeceğini ifade eden Yavuz “Yasa diyor ki; bir ilçede en büyük 5 parti arasındaysan sen sandığa yönetim kurulu üyesi verebilirsin. Dördün içindeysen seçim kuruluna üye verebilirsin diyor. Ama CHP diyor ki ben istemiyorum, vermiyorum. Sandığın başındaki ıslak imzalı tutanakları toplamayabile mecali yetmiyor ise bu nasıl parti. CHP seçimler için dünyanın en iyi sistemini yapsınlar sistem çökmez ama onlar işletemez. 50 yıl sonra bile sistemi işletemezler. Bunu dört buçuk ay öncesinden söylüyorum. Sen bunu partiysen işletirsin. CHP attığı adımlarla günü kurtarmaya çalışıyor. Bir parti bugünü değil yarınları kurtarmak için çalışması gerekiyor. Ne yaptı mesela belli illerde seçime girmedi. CHP'nin 7 ilde seçime girmedi. Seçime girmemek demek; sandıklarda, seçim kurulunda senin temsilcin olmayacak demektir. Çünkü yerel seçimlerde, bir önceki milletvekili seçim sonuçlarına göre bunlar belirleniyor. Bir önceki seçim sonucun yok. Atatürk'ün kurduğu parti, 'Sadece bugünümü kurtarayım' derse sonuç bu olur" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231113/ak-partide-yerel-secim-aday-adayi-muracaatlarinin-gunu-uzatildi-1077360075.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068685562_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_04f8b51b6eac8c38322bb255c871103e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali ihsan yavuz, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yerel seçim, yerel seçimler, milletvekili
ali ihsan yavuz, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yerel seçim, yerel seçimler, milletvekili

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: CHP bir parti gibi hareket etmiyor

13:29 15.11.2023
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Grup toplantısı öncesinde gazeteciler ile sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz CHP’nin parti gibi hareket etmediğini belirterek, CHP’nin seçim sistemin yerel seçimlerde de işlemeyeceğini söyledi.
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP'nin artık bir siyasi parti olmadığını söyleyen Yavuz, "Partiler kendi hedefleri doğrultusunda sonuç almak için kurulur. Sonuç almak için ona göre bir yönetim oluşturacaksınız, yasanın size tanıdığı imkanlardan faydalanacaksınız. Adamlar, yasaların kendine tanıdığı imkanlardan istifade etmiyor. Bir parti, yasaların tanıdığı imkanları elinin tersiyle itiyor" diye konuştu.

'CHP günü kurtarmaya çalışıyor'

CHP’nin yerel seçimleri sürecinde kuracağı sistemin işlemeyeceğini ifade eden Yavuz “Yasa diyor ki; bir ilçede en büyük 5 parti arasındaysan sen sandığa yönetim kurulu üyesi verebilirsin. Dördün içindeysen seçim kuruluna üye verebilirsin diyor. Ama CHP diyor ki ben istemiyorum, vermiyorum. Sandığın başındaki ıslak imzalı tutanakları toplamayabile mecali yetmiyor ise bu nasıl parti. CHP seçimler için dünyanın en iyi sistemini yapsınlar sistem çökmez ama onlar işletemez. 50 yıl sonra bile sistemi işletemezler. Bunu dört buçuk ay öncesinden söylüyorum. Sen bunu partiysen işletirsin. CHP attığı adımlarla günü kurtarmaya çalışıyor. Bir parti bugünü değil yarınları kurtarmak için çalışması gerekiyor. Ne yaptı mesela belli illerde seçime girmedi. CHP'nin 7 ilde seçime girmedi. Seçime girmemek demek; sandıklarda, seçim kurulunda senin temsilcin olmayacak demektir. Çünkü yerel seçimlerde, bir önceki milletvekili seçim sonuçlarına göre bunlar belirleniyor. Bir önceki seçim sonucun yok. Atatürk'ün kurduğu parti, 'Sadece bugünümü kurtarayım' derse sonuç bu olur" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
TÜRKİYE
AK Parti’de yerel seçim aday adayı müracaatlarının günü uzatıldı
13 Kasım, 20:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала