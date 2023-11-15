https://sputniknews.com.tr/20231115/abdli-bilim-insani-amerikan-nukleer-silah-silolarina-saldiri-300-milyon-kisiyi-tehdit-ediyor-1077421589.html
ABD’li bilim insanı: Amerikan nükleer silah silolarına saldırı 300 milyon kişiyi tehdit ediyor
ABD’li bilim insanı: Amerikan nükleer silah silolarına saldırı 300 milyon kişiyi tehdit ediyor
Princeton Üniversitesi’nin araştırmacı bilimcilerinden Sebastien Philippe, Amerikan nükleer silah silolarına yapılacak bir saldırının ABD nüfusunun yüzde... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T16:57+0300
2023-11-15T16:57+0300
2023-11-15T16:57+0300
dünya
nükleer
nükleer silah
nükleer savaş
abd
rusya
çin
nüfus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077421214_0:11:1992:1132_1920x0_80_0_0_6ed6a69043678724f39602e0016c99c1.jpg
Princeton Üniversitesi’nin araştırmacı bilimcilerinden Sebastien Philippe, Amerikan nükleer silah silolarına yapılacak bir saldırının ABD nüfusunun yüzde 90'ının yok olmasına yol açabileceğini belirtti.ABD’li bilim insanı Philippe, Scientific American sitesi için kaleme aldığı makalede Amerikan nükleer silah silolarına yapılacak olası bir saldırının sonuçları ile ilgili yaptığı modellemenin sonuçlarını anlattı.Philippe, “Benim modellerime göre, Colorado, Wyoming, Nebraska, Montana ve Kuzey Dakota'daki Amerikan silolarını hedef alacak bir nükleer saldırı, bitişik bölgelerdeki tüm yaşamı yok edebilecek” vurgusunu yaptı.Bir silo tipi fırlatıcının yok edilmesi için yakınlarda bir veya iki nükleer savaş başlığının patlaması gerektiğine dikkat çeken araştırmacı, şok dalgalarının ve ‘dev ateş topunun’ yıkıcı etkilerinin yanı sıra radyoaktif tozun da büyük bir tehlike arz ettiğinin altını çizdi.ABD’li uzman, “Rüzgar yönlerindeki yüksek değişkenlik nedeniyle bitişik eyaletlerdeki nüfusun tamamı ve Kanada'nın en kalabalık bölgeleri, ayrıca Meksika'nın kuzey bölgeleri de ölümcül yağışlar riskiyle karşı karşıya kalabilecek, toplamda 300 milyondan fazla insan etkilenecek” uyarısında bulundu.Daha önce ABD Kongresi'nin Stratejik Doktrin Komisyonu, Rusya ve Çin'e karşı aynı anda iki cephede büyük bir nükleer savaş planını açıklamıştı.Diğer yandansa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Kongresi'nin iki nükleer güçle eş zamanlı savaşa hazırlık yönündeki tavsiyelerinin sağlıklı düşünce olarak adlandırılamayacağını kaydetmişti. Rus lider, Moskova’nın barıştan yana olduğunu, fakat Batı’nın kendisi ile silahlı çatışmaya girmek istemesi durumunda bunun özel askeri operasyona benzemeyen ‘tamamen farklı bir savaş’ olacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/ingiltere-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasina-katilimini-askiya-aldi-1077151430.html
abd
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077421214_235:0:1758:1142_1920x0_80_0_0_ee010bdd7da6a540559069d07fdee60a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nükleer, nükleer silah, nükleer savaş, abd, rusya, çin, nüfus
nükleer, nükleer silah, nükleer savaş, abd, rusya, çin, nüfus
ABD’li bilim insanı: Amerikan nükleer silah silolarına saldırı 300 milyon kişiyi tehdit ediyor
Princeton Üniversitesi’nin araştırmacı bilimcilerinden Sebastien Philippe, Amerikan nükleer silah silolarına yapılacak bir saldırının ABD nüfusunun yüzde 90'ının yok olmasına yol açabileceğini belirtti.
Princeton Üniversitesi’nin araştırmacı bilimcilerinden Sebastien Philippe, Amerikan nükleer silah silolarına yapılacak bir saldırının ABD nüfusunun yüzde 90'ının yok olmasına yol açabileceğini belirtti.
ABD’li bilim insanı Philippe, Scientific American sitesi için kaleme aldığı makalede Amerikan nükleer silah silolarına yapılacak olası bir saldırının sonuçları ile ilgili yaptığı modellemenin sonuçlarını anlattı.
Philippe, “Benim modellerime göre, Colorado, Wyoming, Nebraska, Montana ve Kuzey Dakota'daki Amerikan silolarını hedef alacak bir nükleer saldırı, bitişik bölgelerdeki tüm yaşamı yok edebilecek” vurgusunu yaptı.
Bir silo tipi fırlatıcının yok edilmesi için yakınlarda bir veya iki nükleer savaş başlığının patlaması gerektiğine dikkat çeken araştırmacı, şok dalgalarının ve ‘dev ateş topunun’ yıkıcı etkilerinin yanı sıra radyoaktif tozun da büyük bir tehlike arz ettiğinin altını çizdi.
ABD’li uzman, “Rüzgar yönlerindeki yüksek değişkenlik nedeniyle bitişik eyaletlerdeki nüfusun tamamı ve Kanada'nın en kalabalık bölgeleri, ayrıca Meksika'nın kuzey bölgeleri de ölümcül yağışlar riskiyle karşı karşıya kalabilecek, toplamda 300 milyondan fazla insan etkilenecek” uyarısında bulundu.
Daha önce ABD Kongresi'nin Stratejik Doktrin Komisyonu, Rusya ve Çin'e karşı aynı anda iki cephede büyük bir nükleer savaş planını açıklamıştı.
Diğer yandansa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Kongresi'nin iki nükleer güçle eş zamanlı savaşa hazırlık yönündeki tavsiyelerinin sağlıklı düşünce olarak adlandırılamayacağını kaydetmişti. Rus lider, Moskova’nın barıştan yana olduğunu, fakat Batı’nın kendisi ile silahlı çatışmaya girmek istemesi durumunda bunun özel askeri operasyona benzemeyen ‘tamamen farklı bir savaş’ olacağını vurgulamıştı.