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AB, ekonomik büyüme tahminini düşürdü
AB, ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüksek enflasyon, para politikasının sıkılaşması ve talepteki daralma... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T15:32+0300
2023-11-15T15:32+0300
ekonomi
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ab
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AB Komisyonu'nun ‘Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Sonbahar’ raporu yayımlandı.‘Zorlu bir yılın ardından ılımlı toparlanma’ başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0.6, 2024'te yüzde 1.3, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 0.6 ve 2024'te yüzde 1.2 büyüyeceği öngörüldü.AB Komisyonu'nun bir önceki ‘Yaz’ raporunda ise, AB'nin bu yıl yüzde 0.8, gelecek yıl yüzde 1.4, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 0.8, gelecek yıl yüzde 1.3 büyüyeceği tahmin edilmişti.Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.Raporda, 2025 yılında ise AB'nin yüzde 1.7, Euro Bölgesi'nin yüzde 1.6 büyüyeceği öngörüldü.Almanya'nın bu yıl yüzde 0.3 küçüleceği, gelecek yıl yüzde 0.8 büyüyeceği, Fransa'nın bu yıl yüzde 1, gelecek yıl yüzde 1.2 büyüyeceği tahmini yer alan raporda, İtalya'nın bu yıl yüzde 0.7, gelecek yıl yüzde 0.9, İspanya'nın bu yıl yüzde 2.4, gelecek yıl yüzde 1.7 büyüyeceği öngörüldü.Raporda, bu yıl AB üyesi 10 ülke ekonomisinin küçüleceğine dikkati çekilerek, Estonya'nın yüzde 2.6, İrlanda'nın yüzde 0.9, Macaristan'ın yüzde 0.7, Lüksemburg'un yüzde 0.6, İsveç ve Avusturya'nın yüzde 0.5, Litvanya ve Çekya'nın yüzde 0.4, Almanya'nın yüzde 0.3 ve Letonya'nın yüzde 0.2 daralacağı tahmin edildi.Enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 6.5, Euro Bölgesi'nde yüzde 5.6 olacağı belirtilen raporda, gelecek yıl enflasyonun AB'de yüzde 3.5, Euro Bölgesi'nde yüzde 3.2'ye gerileyeceği, 2025'te ise enflasyonun AB'de yüzde 2.4, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.Raporda, Avrupa ekonomisinin bu yıl yüksek hayat pahalılığı, zayıf dış talep ve parasal sıkılaşma nedeniyle ivme kaybettiği belirtilerek, ilerleyen zamanda ekonomik aktivitenin kademeli biçimde toparlanması beklendiği ifade edildi.Enflasyonun ekim ayında yüzde 2.9 ile Avro Bölgesi'nde son iki yılın en düşük seviyesine indiği belirtilen raporda, devam eden süreçte enflasyonun yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.RisklerRaporda, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Ortadoğu’daki çatışmaların ekonomik görünüme yönelik belirsizlik ve aşağı yönlü riskleri artırdığı kaydedildi.Yaşanan gelişmelerin bu aşamada enerji piyasaları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu aktarılan raporda, enerji arzında da kesinti riskinin bulunduğu belirtildi.Raporda, başta Çin olmak üzere AB'nin önemli ticaret ortaklarındaki ekonomik gelişmelerin de risk oluşturabileceğine işaret edilerek, Avrupa'da parasal sıkılaşmanın ekonomik aktivite üzerinde tahmindekinden daha uzun süre ve fazla ağırlık oluşturabileceği, firmaların, hane halklarının ve kamu maliyelerinin yüksek faiz ortamına uyumda zorlanabileceği bildirildi.Sıcak hava dalgaları, yangınlar, kuraklık ve sel gibi hava olaylarının çevreyle birlikte ekonomiyi de olumsuz etkilediğine değinilen raporda, Türkiye'de daha istikrar odaklı makroekonomik politikalara dönüş yönünde adımlar atılmasının ise iç talepteki güçlü büyümeyi kısıtlamaya başladığı ifade edildi.Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4.2, 2024'te yüzde 3.5, 2025'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 55.4, 2024'te yüzde 53.6, 2025'te yüzde 22.9 olacağı öngörüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231108/ab-komisyonu-ukrayna-ve-moldova-ile-uyelik-muzakerelerinin-baslamasini-tavsiye-etti-1077200569.html
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avrupa birliği, ab, euro, euro bölgesi

AB, ekonomik büyüme tahminini düşürdü

15:32 15.11.2023
© AP Photo / Michael ProbstAvrupa Birliği ekonomi
Avrupa Birliği ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Michael Probst
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüksek enflasyon, para politikasının sıkılaşması ve talepteki daralma nedeniyle yüzde 0.6'ya indirdi.
AB Komisyonu'nun ‘Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Sonbahar’ raporu yayımlandı.
‘Zorlu bir yılın ardından ılımlı toparlanma’ başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0.6, 2024'te yüzde 1.3, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 0.6 ve 2024'te yüzde 1.2 büyüyeceği öngörüldü.
AB Komisyonu'nun bir önceki ‘Yaz’ raporunda ise, AB'nin bu yıl yüzde 0.8, gelecek yıl yüzde 1.4, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 0.8, gelecek yıl yüzde 1.3 büyüyeceği tahmin edilmişti.
Son raporla birlikte AB ve Euro Bölgesi'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.
Raporda, 2025 yılında ise AB'nin yüzde 1.7, Euro Bölgesi'nin yüzde 1.6 büyüyeceği öngörüldü.
Almanya'nın bu yıl yüzde 0.3 küçüleceği, gelecek yıl yüzde 0.8 büyüyeceği, Fransa'nın bu yıl yüzde 1, gelecek yıl yüzde 1.2 büyüyeceği tahmini yer alan raporda, İtalya'nın bu yıl yüzde 0.7, gelecek yıl yüzde 0.9, İspanya'nın bu yıl yüzde 2.4, gelecek yıl yüzde 1.7 büyüyeceği öngörüldü.
Raporda, bu yıl AB üyesi 10 ülke ekonomisinin küçüleceğine dikkati çekilerek, Estonya'nın yüzde 2.6, İrlanda'nın yüzde 0.9, Macaristan'ın yüzde 0.7, Lüksemburg'un yüzde 0.6, İsveç ve Avusturya'nın yüzde 0.5, Litvanya ve Çekya'nın yüzde 0.4, Almanya'nın yüzde 0.3 ve Letonya'nın yüzde 0.2 daralacağı tahmin edildi.
Enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 6.5, Euro Bölgesi'nde yüzde 5.6 olacağı belirtilen raporda, gelecek yıl enflasyonun AB'de yüzde 3.5, Euro Bölgesi'nde yüzde 3.2'ye gerileyeceği, 2025'te ise enflasyonun AB'de yüzde 2.4, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.
Raporda, Avrupa ekonomisinin bu yıl yüksek hayat pahalılığı, zayıf dış talep ve parasal sıkılaşma nedeniyle ivme kaybettiği belirtilerek, ilerleyen zamanda ekonomik aktivitenin kademeli biçimde toparlanması beklendiği ifade edildi.
Enflasyonun ekim ayında yüzde 2.9 ile Avro Bölgesi'nde son iki yılın en düşük seviyesine indiği belirtilen raporda, devam eden süreçte enflasyonun yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

Riskler

Raporda, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Ortadoğu’daki çatışmaların ekonomik görünüme yönelik belirsizlik ve aşağı yönlü riskleri artırdığı kaydedildi.
Yaşanan gelişmelerin bu aşamada enerji piyasaları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu aktarılan raporda, enerji arzında da kesinti riskinin bulunduğu belirtildi.
Raporda, başta Çin olmak üzere AB'nin önemli ticaret ortaklarındaki ekonomik gelişmelerin de risk oluşturabileceğine işaret edilerek, Avrupa'da parasal sıkılaşmanın ekonomik aktivite üzerinde tahmindekinden daha uzun süre ve fazla ağırlık oluşturabileceği, firmaların, hane halklarının ve kamu maliyelerinin yüksek faiz ortamına uyumda zorlanabileceği bildirildi.
Sıcak hava dalgaları, yangınlar, kuraklık ve sel gibi hava olaylarının çevreyle birlikte ekonomiyi de olumsuz etkilediğine değinilen raporda, Türkiye'de daha istikrar odaklı makroekonomik politikalara dönüş yönünde adımlar atılmasının ise iç talepteki güçlü büyümeyi kısıtlamaya başladığı ifade edildi.
Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4.2, 2024'te yüzde 3.5, 2025'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 55.4, 2024'te yüzde 53.6, 2025'te yüzde 22.9 olacağı öngörüldü.
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