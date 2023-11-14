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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T23:44+0300
2023-11-14T23:44+0300
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme yaptı.Kurtulmuş, görüşmede, TBMM ile İsveç parlamentosu arasında dostane ilişkilerin geliştirildiğini, karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkilerin daha ileriye götürülmesini istediklerini ifade etti.TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülkenin tarihi ve köklü ilişkileri bulunduğunu, bunun yakın dönemde stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci başından beri büyük bir titizlikle takip ettiğini dile getiren Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni kendisine ulaşmasının ardından hemen imzalayarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderdiğini belirten Kurtulmuş, bu konuda hazırlanan kanun teklifinin bu hafta içinde Komisyonda ele alınmasının beklendiğini ifade etti.Kurtulmuş, teklifin Komisyondan geçmesi halinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini ve milletvekillerinin hür iradeleriyle nihai kararın verileceğini dile getirdi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'in bu süreçte söz verdiği, özellikle 'terörle mücadeleye destek verilmesi', 'İslam'ın kutsallarına karşı yapılan saldırılara müsamaha gösterilmemesi' konularında olumlu bir yaklaşım içinde hareket edileceğine inançlarının tam olduğunu da belirtti.Dinlerin kutsallarına karşı yapılan saldırının, ifade özgürlüğü ya da örgütlenme özgürlüğü kapsamında görülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının, siyasi gösteri olmasının ötesinde nüfusu 2 milyara yaklaşan Müslümanların tamamına karşı yapılmış açık bir saldırı, insanların inançlarına hakaret etme konusunda açık bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.Kurtulmuş, İsveç'te bu tür davranışlara müsaade edilmemesi ve özellikle İslam ve Türkiye karşıtı çevrelere, dost İsveç yöneticilerinin müsamaha göstermemesi temennisini dile getirdi.PYD/YPG ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verilen mücadelede de birlikte hareket edilmesini isteyen Kurtulmuş, Finlandiya'dan olduğu gibi İsveç'ten de terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesini beklediklerini belirtti.Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde İsveç'in desteklerini beklediklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231114/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-ukrayna-itirafi-1077380825.html
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numan kurtulmuş, isveç, nato
numan kurtulmuş, isveç, nato

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüştü

23:44 14.11.2023
© İHANuman Kurtulmuş,
Numan Kurtulmuş, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© İHA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile videokonferans sistemiyle görüşme yaptı.
Kurtulmuş, görüşmede, TBMM ile İsveç parlamentosu arasında dostane ilişkilerin geliştirildiğini, karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkilerin daha ileriye götürülmesini istediklerini ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülkenin tarihi ve köklü ilişkileri bulunduğunu, bunun yakın dönemde stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci başından beri büyük bir titizlikle takip ettiğini dile getiren Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.
İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni kendisine ulaşmasının ardından hemen imzalayarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na gönderdiğini belirten Kurtulmuş, bu konuda hazırlanan kanun teklifinin bu hafta içinde Komisyonda ele alınmasının beklendiğini ifade etti.
Kurtulmuş, teklifin Komisyondan geçmesi halinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini ve milletvekillerinin hür iradeleriyle nihai kararın verileceğini dile getirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'in bu süreçte söz verdiği, özellikle 'terörle mücadeleye destek verilmesi', 'İslam'ın kutsallarına karşı yapılan saldırılara müsamaha gösterilmemesi' konularında olumlu bir yaklaşım içinde hareket edileceğine inançlarının tam olduğunu da belirtti.
Dinlerin kutsallarına karşı yapılan saldırının, ifade özgürlüğü ya da örgütlenme özgürlüğü kapsamında görülemeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının, siyasi gösteri olmasının ötesinde nüfusu 2 milyara yaklaşan Müslümanların tamamına karşı yapılmış açık bir saldırı, insanların inançlarına hakaret etme konusunda açık bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.
Kurtulmuş, İsveç'te bu tür davranışlara müsaade edilmemesi ve özellikle İslam ve Türkiye karşıtı çevrelere, dost İsveç yöneticilerinin müsamaha göstermemesi temennisini dile getirdi.
PYD/YPG ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verilen mücadelede de birlikte hareket edilmesini isteyen Kurtulmuş, Finlandiya'dan olduğu gibi İsveç'ten de terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesini beklediklerini belirtti.
Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde İsveç'in desteklerini beklediklerini söyledi.
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