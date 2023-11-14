https://sputniknews.com.tr/20231114/super-ligden-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1077400485.html

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T20:59+0300

2023-11-14T20:59+0300

2023-11-14T20:59+0300

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spor toto süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu

profesyonel futbol disiplin kurulu

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor ve Yukatel Adana Demirspor'u disiplin kuruluna verdi.Müşavirlik, Adana Demirpspor antrenörlerinden Serkan Damla'yı sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe antrenörlerinden Sercan Terzioğlu'nu ise talimatlara aykırı hareketi ile sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle disipline gönderdi.TFF Hukuk Müşavirliği, ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçirengücü, Boluspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor'u disiplin kuruluna yolladı. Ayrıca Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile yardımcılarından Yusuf Randa PFDK'ye verildi.

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