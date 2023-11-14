https://sputniknews.com.tr/20231114/super-ligden-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1077400485.html
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T20:59+0300
2023-11-14T20:59+0300
2023-11-14T20:59+0300
spor
süper lig
spor toto süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
profesyonel futbol disiplin kurulu
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor ve Yukatel Adana Demirspor'u disiplin kuruluna verdi.Müşavirlik, Adana Demirpspor antrenörlerinden Serkan Damla'yı sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe antrenörlerinden Sercan Terzioğlu'nu ise talimatlara aykırı hareketi ile sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle disipline gönderdi.TFF Hukuk Müşavirliği, ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçirengücü, Boluspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor'u disiplin kuruluna yolladı. Ayrıca Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile yardımcılarından Yusuf Randa PFDK'ye verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/fenerbahce-sokak-kavgasi-mi-futbol-maci-mi-1077346540.html
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süper lig, spor toto süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, profesyonel futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
süper lig, spor toto süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, profesyonel futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, çeşitli nedenlerden dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor ve Yukatel Adana Demirspor'u disiplin kuruluna verdi.
Müşavirlik, Adana Demirpspor antrenörlerinden Serkan Damla'yı sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe antrenörlerinden Sercan Terzioğlu'nu ise talimatlara aykırı hareketi ile sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle disipline gönderdi.
TFF Hukuk Müşavirliği, ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçirengücü, Boluspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor'u disiplin kuruluna yolladı. Ayrıca Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile yardımcılarından Yusuf Randa PFDK'ye verildi.