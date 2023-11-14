https://sputniknews.com.tr/20231114/soguk-hava-deposu-alev-alev-yandi-1077384675.html
Soğuk hava deposu alev alev yandı
Soğuk hava deposu alev alev yandı
Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan bir soğuk hava deposunun plastik kasa bölümünde yangın çıktı. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T13:38+0300
2023-11-14T13:38+0300
2023-11-14T13:38+0300
yaşam
video
antalya
depo
serik
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Antalya Serik'te bir soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı.Yaşanan durumun ardından ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen soğuk hava deposunun yanında petrol istasyonunun olması nedeniyle panik yaşandı.Ekipler, yangını yarım saat içinde kontrol altına aldı.Binlerce kasanın yandığı yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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Soğuk hava deposu antalya
Soğuk hava deposu antalya
2023-11-14T13:38+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, antalya, depo, видео, serik
video, antalya, depo, видео, serik
Soğuk hava deposu alev alev yandı
Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan bir soğuk hava deposunun plastik kasa bölümünde yangın çıktı.
Antalya Serik'te bir soğuk hava deposunun plastik kasa bölümü alev alev yandı.
Yaşanan durumun ardından ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Alev topuna dönen soğuk hava deposunun yanında petrol istasyonunun olması nedeniyle panik yaşandı.
Ekipler, yangını yarım saat içinde kontrol altına aldı.
Binlerce kasanın yandığı yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.