https://sputniknews.com.tr/20231114/rus-uzman-erdoganin-kuresel-girisiminin-basarisi-turk-diplomasisinin-zaferi-olabilir-1077385545.html

Rus uzman: Erdoğan’ın ‘küresel girişiminin’ başarısı Türk diplomasisinin zaferi olabilir

Rus uzman: Erdoğan’ın ‘küresel girişiminin’ başarısı Türk diplomasisinin zaferi olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze konusunda başlattığı ‘küresel girişimi’ yorumlayan Rus siyaset bilimci Semenov, bu adımın başarılı olmasının Türk diplomasisi... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T16:13+0300

2023-11-14T16:13+0300

2023-11-14T16:13+0300

görüş

türkiye

gazze

gazze şeridi

recep tayyip erdoğan

ankara

diplomasi

almanya

avrupa

avrupa birliği

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçen hafta Gazze'ye yönelik ‘küresel bir girişim’ başlatma niyetinde olduğunu duyurdu. Türk liderin bu girişim kapsamında çeşitli dünya ve bölge liderleriyle bir dizi toplantı yapması bekleniyor.Erdoğan'a göre Batı, Ankara'nın Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarına her türlü yardımdan kaçınıyor.Rus siyaset bilimci, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında Erdoğan’ın bu girişiminin verimli olması için etkili mekanizmaların devrede olması gerektiğini söyledi.Semenov, “Erdoğan'ın başlattığı girişim elbette iyidir ve pratikte sonuçları da olabilir. Ancak bu noktada, şu ana kadar İsrail’i Gazze'yi bombalamayı durdurmaya zorlayabilecek etkili bir baskı aracının bulunmadığı unutulmamalı. Elbette Erdoğan'ın etkili liderlerle iletişimi önemli. Hatta Tel Aviv'e baskı uygulayabilecek belli bir grup ülkenin ortaya çıkması da mümkün. Bu durumda Ankara'nın çabalarının temel sonuçlarından birinin sadece mevcut durumu belirten beyanatların değil, tam olarak bu mekanizmaları oluşturmayı amaçlayan bazı mekanizmaların veya eylemlerin olması gerektiğinin anlaşılması önemlidir” diye konuştu.Rus uzman, hangi etkili mekanizmaların söz konusu olduğu sorusuna ise şu yanıtı verdi:Semenov, Batılı liderlerin Gazze'deki durum konusunda ikna edilmesi olasılığı konusunda şüphelerini dile getirdi, ancak Erdoğan'ın Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü ortak zirvesine katılan bazı ülkelerin desteğini alabileceğini öngörerek, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231114/diplomatik-kaynak-turkiye-gazzeye-yonelik-cabalarinda-batidan-destek-gormedi-1077373072.html

gazze

gazze şeridi

ankara

almanya

avrupa birliği

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erdoğan