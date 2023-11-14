https://sputniknews.com.tr/20231114/resmi-gazetede-yayinlandi-gecikme-zammi-orani-artirildi-kamu-alacaklari-nasil-duzenlenecek-1077368521.html
Resmi Gazete'de yayınlandı, 'gecikme zammı' oranı artırıldı: Kamu alacakları nasıl düzenlenecek?
Resmi Gazete'de yayınlandı, 'gecikme zammı' oranı artırıldı: Kamu alacakları nasıl düzenlenecek?
Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3.5 olarak belirlenirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Peki bu ne... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T07:48+0300
2023-11-14T07:48+0300
2023-11-14T07:48+0300
resmî gazete
ekonomi
gecikme zammı
kamu
faiz
zam
memur
memur zammı
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Aylık gecikme faizi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok kişi Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde kaç olduğunu araştırıyor. Kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi oranı ne oldu?Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.Buna göre, bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 24) uygulanacak.Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 24), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.
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aylık gecikme faizi artırıldı mı, kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi oranı ne oldu
aylık gecikme faizi artırıldı mı, kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi oranı ne oldu
Resmi Gazete'de yayınlandı, 'gecikme zammı' oranı artırıldı: Kamu alacakları nasıl düzenlenecek?
Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3.5 olarak belirlenirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Peki bu ne anlama geliyor? Sputnik'in derlemesinde.
Aylık gecikme faizi ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok kişi Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde kaç olduğunu araştırıyor.
Kamu alacaklarına uygulanan aylık gecikme faizi oranı ne oldu?
Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.
Buna göre, bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 24) uygulanacak.
Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 24), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.