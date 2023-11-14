https://sputniknews.com.tr/20231114/ogrencilerine-teknolojik-cihaz-ve-internet-destegi-verilmesi-hakkindaki-teblig-resmi-gazetede-1077366451.html

Öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi hakkındaki tebliğ Resmi Gazete’de

Öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi hakkındaki tebliğ Resmi Gazete’de

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T01:49+0300

2023-11-14T01:49+0300

2023-11-14T02:13+0300

resmi gazete

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

cihaz

cep telefonu

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Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi. Kimler başvurabilir? Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.Başvurular nereden yapılıyor?Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.BAN numarasıyla aktarılacakBaşvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Farklı tip cihazlar için destek var mı?Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231025/ogrencilere-cep-telefonu-ve-internet-destegi-resmi-gazetede-1076689739.html

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teknolojik cihaz desteği başvuru tarihi ve şartları nedir? üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği şartları nedir? erdoğan'ın açıkladığı telefon desteği şartları nedir? telefon yaş sınırı var mı? ep telefonu ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvurusu şartları neler? internet desteği şartları nedir?