https://sputniknews.com.tr/20231114/moskovada-bir-yil-surecek-ay-ucusu-simulasyonu-icin-kozmonotlar-izole-edildi-1077393164.html

Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için ‘kozmonotlar’ izole edildi

Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için ‘kozmonotlar’ izole edildi

Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’nde (IMBP) Ay'a bir yıllık uçuş simülasyonu için 6 kişilik mürettebatı izole etme deneyi... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T16:56+0300

2023-11-14T16:56+0300

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Moskova’da Ay'a bir yıllık uçuş simülasyonu için 6 kişilik mürettebatı izole etme deneyi başladı.5'i Rus, biri Belarus vatandaşı olan ‘kozmonotlar’ bir yıl boyunca kapalı kalacak.Bir yıl sürecek olan araştırma kapsamındaki deneylere Hindistan, Çekya, Türkiye, İtalya, Kanada, Malezya, ABD ve Güney Kore'den temsilcilerin katılması bekleniyor.

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Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için kozmonotlar izole edildi Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için kozmonotlar izole edildi 2023-11-14T16:56+0300 true PT0M57S

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video, kozmonot, moskova, simülasyon, ay, видео