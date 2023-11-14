https://sputniknews.com.tr/20231114/moskovada-bir-yil-surecek-ay-ucusu-simulasyonu-icin-kozmonotlar-izole-edildi-1077393164.html
Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için ‘kozmonotlar’ izole edildi
Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için ‘kozmonotlar’ izole edildi
Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’nde (IMBP) Ay'a bir yıllık uçuş simülasyonu için 6 kişilik mürettebatı izole etme deneyi... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T16:56+0300
2023-11-14T16:56+0300
2023-11-14T16:56+0300
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video
kozmonot
moskova
simülasyon
ay
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Moskova’da Ay'a bir yıllık uçuş simülasyonu için 6 kişilik mürettebatı izole etme deneyi başladı.5'i Rus, biri Belarus vatandaşı olan ‘kozmonotlar’ bir yıl boyunca kapalı kalacak.Bir yıl sürecek olan araştırma kapsamındaki deneylere Hindistan, Çekya, Türkiye, İtalya, Kanada, Malezya, ABD ve Güney Kore'den temsilcilerin katılması bekleniyor.
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Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için kozmonotlar izole edildi
Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için kozmonotlar izole edildi
2023-11-14T16:56+0300
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video, kozmonot, moskova, simülasyon, ay, видео
video, kozmonot, moskova, simülasyon, ay, видео
Moskova'da bir yıl sürecek Ay uçuşu simülasyonu için ‘kozmonotlar’ izole edildi
Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü’nde (IMBP) Ay'a bir yıllık uçuş simülasyonu için 6 kişilik mürettebatı izole etme deneyi başladı.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Moskova’da Ay'a bir yıllık uçuş simülasyonu için 6 kişilik mürettebatı izole etme deneyi başladı.
5'i Rus, biri Belarus vatandaşı olan ‘kozmonotlar’ bir yıl boyunca kapalı kalacak.
Bir yıl sürecek olan araştırma kapsamındaki deneylere Hindistan, Çekya, Türkiye, İtalya, Kanada, Malezya, ABD ve Güney Kore'den temsilcilerin katılması bekleniyor.