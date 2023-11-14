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Meteoroloji, Türkiye genelinde saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgarlar geliyor
Meteoroloji, Türkiye genelinde saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgarlar geliyor
Meteoroloji 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde soğuk ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T06:57+0300
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yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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sağanak yağış
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Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile Çanakkale dışında kalan tüm illerimizin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam satlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri, Burdur'un kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli, yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Meteoroloji, Türkiye genelinde saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgarlar geliyor

06:57 14.11.2023 (güncellendi: 07:16 14.11.2023)
© İHA / EKREM KESERyağış - Yağmur - sağanak
yağış - Yağmur - sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© İHA / EKREM KESER
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Meteoroloji 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde soğuk ve sağanak yağışlı hava bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
1.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, bu akşam ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
3.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
4.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile Çanakkale dışında kalan tüm illerimizin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam satlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 14°C
Parçalı, çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 12°C, 18°C
Parçalı, çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 12°C, 21°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 21°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri, Burdur'un kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 9°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KAYSERİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli, yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
RİZE 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AĞRI 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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