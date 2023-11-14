https://sputniknews.com.tr/20231114/meteoroloji-turkiye-genelinde-saat-vererek-uyardi-kuvvetli-yagis-ve-ruzgarlar-geliyor-1077367474.html

Meteoroloji, Türkiye genelinde saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgarlar geliyor

Meteoroloji, Türkiye genelinde saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgarlar geliyor

Meteoroloji 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde soğuk ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T06:57+0300

2023-11-14T06:57+0300

2023-11-14T07:16+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağmur

yağmur suyu

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/05/1075190641_0:216:2095:1394_1920x0_80_0_0_19debfab10e550071d103eb02c023129.jpg

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevrelerinde yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya ile Çanakkale dışında kalan tüm illerimizin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam satlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri, Burdur'un kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli, yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin batısı ile yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden sonra G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231114/ogrencilere-telefon-ve-bilgisayar-destegi-resmi-gazetede-yayinlandi-vergisiz-telefon-nasil-alinir-1077368057.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 14 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu