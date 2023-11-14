https://sputniknews.com.tr/20231114/mersin-silifkeyi-saganak-vurdu-araclar-suya-gomuldu-1077388744.html
Mersin Silifke'yi sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Mersin Silifke'yi sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Mersin’in Silifke ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle bazı yollar göle döndü. Bölge sakinleri zorluk yaşadı. Bazı araçların kısmen suya gömüldüğü yağış... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T15:51+0300
2023-11-14T15:51+0300
2023-11-14T15:51+0300
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mersin
silifke
sel
sağanak
sağanak yağış
yaşam
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Mersin’in bazı bölgelerinde kuvvetli olan yağış etkisini gösterdi.Mersin'in Silifke ilçesinde 1.5 saat süren kuvvetli sağanak yağış sonrası caddeler su altında kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, çevredeki bazı evlere de suyun girdiği öğrenildi.Yağış sonrasında bölgeye gönderilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin su tahliyesine başladığı bildirildi.
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Mersin Silifke'yi sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Mersin Silifke'yi sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
2023-11-14T15:51+0300
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video, mersin, silifke, sel, sağanak, sağanak yağış, видео
video, mersin, silifke, sel, sağanak, sağanak yağış, видео
Mersin Silifke'yi sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Mersin’in Silifke ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle bazı yollar göle döndü. Bölge sakinleri zorluk yaşadı. Bazı araçların kısmen suya gömüldüğü yağış sonrası bölgede çalışma başlatıldı.
Mersin’in bazı bölgelerinde kuvvetli olan yağış etkisini gösterdi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 1.5 saat süren kuvvetli sağanak yağış sonrası caddeler su altında kaldı.
Bazı araçlar suya gömülürken, çevredeki bazı evlere de suyun girdiği öğrenildi.
Yağış sonrasında bölgeye gönderilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin su tahliyesine başladığı bildirildi.