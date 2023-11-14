Küresel havacılık sektörünün geleceğini belirleyen Dubai Havacılık Forumu'ndan kareler
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Dünyaca ünlü havacılık şirketlerinin yeni ürünlerini sergilediği 2023 Dubai Havacılık Forumu, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Dünya Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
17 Kasım'a kadar devam edecek fuar, iş birliği ve teknolojik ilerleme fırsatlarını geliştirmek, en son trendleri keşfetmek ve geleceğe yönelik sürdürülebilir inovasyon çıtasını yükseltmek için 95 ülkeden 1.400'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. Küresel havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Dubai Havacılık Forumu'nun açılış gününden renkli görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Kamran Jebreili2023 Dubai Havacılık Forumu'nun açılış töreninde gösteri uçuşu gerçekleştiren İtalyan Frecce Tricolori (Üç Renkli Oklar) hava akrobasi timi
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© AP Photo / Kamran Jebreili
2023 Dubai Havacılık Forumu'nun açılış töreninde gösteri uçuşu gerçekleştiren İtalyan Frecce Tricolori (Üç Renkli Oklar) hava akrobasi timi
© AFP 2023 / Giuseppe CacaceBrezilyalı Embraer E195-E2 uçağı göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
Brezilyalı Embraer E195-E2 uçağı göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti
© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / Multimedya arşivine gidin2023 Dubai Havacılık Forumu'nda sergilenen Il-76MD-90A(E) ağır nakliye uçağı
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2023 Dubai Havacılık Forumu'nda sergilenen Il-76MD-90A(E) ağır nakliye uçağı
© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / Multimedya arşivine gidinForumun açılış gününde düzenlenen hava şovundan bir kare
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Forumun açılış gününde düzenlenen hava şovundan bir kare
© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / Multimedya arşivine gidin2023 Dubai Havacılık Forumu’nda sergilenen açık deniz sondaj platformlarına hizmet vermek için özel olarak tasarlanmış Rus Mi-171A3 helikopteri
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2023 Dubai Havacılık Forumu’nda sergilenen açık deniz sondaj platformlarına hizmet vermek için özel olarak tasarlanmış Rus Mi-171A3 helikopteri
© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / Multimedya arşivine gidin2023 Dubai Havacılık Forumu'nda görücüye çıkarılan Rus Ka-52E keşif ve saldırı helikopteri
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2023 Dubai Havacılık Forumu'nda görücüye çıkarılan Rus Ka-52E keşif ve saldırı helikopteri
© Sputnik / Press service of United Aircraft Corporation/Nina Padalko / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanlığı’nın hava akrobasi timi Russkie Vityazi, (Rus Şövalyeleri), 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda Su-30SМ avcı uçaklarıyla şov yaptı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın hava akrobasi timi Russkie Vityazi, (Rus Şövalyeleri), 2023 Dubai Havacılık Forumu’nda Su-30SМ avcı uçaklarıyla şov yaptı
© AP Photo / Kamran Jebreili2023 Dubai Havacılık Forumu'nda gösteri uçuşu yapan Amerikan F35 avcı uçağı
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© AP Photo / Kamran Jebreili
2023 Dubai Havacılık Forumu'nda gösteri uçuşu yapan Amerikan F35 avcı uçağı