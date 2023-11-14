https://sputniknews.com.tr/20231114/kuresel-havacilik-sektorunun-gelecegini-belirleyen-dubai-havacilik-forumundan-kareler---1077393313.html

Küresel havacılık sektörünün geleceğini belirleyen Dubai Havacılık Forumu'ndan kareler

Küresel havacılık sektörünün geleceğini belirleyen Dubai Havacılık Forumu'ndan kareler

Dünyaca ünlü havacılık şirketlerinin yeni ürünlerini sergilediği 2023 Dubai Havacılık Forumu, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Dünya... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T17:25+0300

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rusya

bae

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17 Kasım'a kadar devam edecek fuar, iş birliği ve teknolojik ilerleme fırsatlarını geliştirmek, en son trendleri keşfetmek ve geleceğe yönelik sürdürülebilir inovasyon çıtasını yükseltmek için 95 ülkeden 1.400'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. Küresel havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Dubai Havacılık Forumu'nun açılış gününden renkli görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

dubai

rusya

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2023

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