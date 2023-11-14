https://sputniknews.com.tr/20231114/kamu-alacaklarinda-gecikme-zammi-orani-artirildi-1077366212.html

Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı artırıldı

Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı artırıldı

Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yüzde 3,5'e yükseltildiKamu alacaklarında faiz değişimine gidildi. Gecikme zammı oranı her ay için yüzde 3,5'a... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T01:28+0300

2023-11-14T01:28+0300

2023-11-14T01:28+0300

türkiye

kamu

amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun

resmi gazete

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Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.NTV'nin haberine göre gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu. Daha önce bu oran 2,5 seviyesindeydi. Kamu alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren yüzde 36 olarak uygulanacak. Düzenleme daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kamu, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun, resmi gazete