https://sputniknews.com.tr/20231114/kamu-alacaklarinda-gecikme-zammi-orani-artirildi-1077366212.html
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı artırıldı
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı artırıldı
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yüzde 3,5'e yükseltildiKamu alacaklarında faiz değişimine gidildi. Gecikme zammı oranı her ay için yüzde 3,5'a... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T01:28+0300
2023-11-14T01:28+0300
2023-11-14T01:28+0300
türkiye
kamu
amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun
resmi gazete
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Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.NTV'nin haberine göre gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu. Daha önce bu oran 2,5 seviyesindeydi. Kamu alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren yüzde 36 olarak uygulanacak. Düzenleme daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor.
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kamu, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun, resmi gazete
kamu, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun, resmi gazete
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı artırıldı
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yüzde 3,5'e yükseltildiKamu alacaklarında faiz değişimine gidildi. Gecikme zammı oranı her ay için yüzde 3,5'a yükseltilirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
NTV'nin haberine göre gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu. Daha önce bu oran 2,5 seviyesindeydi. Kamu alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren yüzde 36 olarak uygulanacak.
Düzenleme daha önceki tecil taleplerini kapsamıyor.