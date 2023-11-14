https://sputniknews.com.tr/20231114/italyada-zirvede-serie-ada-en-fazla-gol-atan-turk-futbolcu-oldu-1077368973.html

İtalya'da zirvede: Serie A'da en fazla gol atan Türk futbolcu oldu

İtalya'da zirvede: Serie A'da en fazla gol atan Türk futbolcu oldu

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde en fazla gol atan Türk futbolcu oldu. Tecrübeli futbolcu... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T08:16+0300

2023-11-14T08:16+0300

2023-11-14T08:21+0300

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Hakan Çalhanoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) en fazla gol atan Türk futbolcu ünvanını ele geçirdi. İtalya'nın Inter takımında forma giyen 29 yaşındaki milli futbolcu, Serie A'nın 12. haftasında takımının Frosinone’yi 2-0 yendiği karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandırdı. Takımının ikinci golüne imza atan Hakan, bu golle Serie A'daki toplam gol sayısını 37'ye yükseltti.Şükrü Gülesin'i geride bıraktıTecrübeli futbolcu, 1950-1953 yıllarında Palermo ve Lazio formalarıyla 36 kez fileleri havalandıran Şükrü Gülesin'i geride bırakarak Serie A'da en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.Türkiye Milli Futbol Takımları'nın sosyal medya hesabından Hakan ile ilgili yapılan paylaşımda, "Inter’in Frosinone'yi 2-0 yendiği karşılaşmada kaydettiği golle, Şükrü Gülesin'i geride bırakarak İtalya 1. Ligi'nde en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını kazanan A Milli Takım Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik ederiz" denildi.Çalhanoğlu: Mutlu ve gururluyumHakan ise sosyal medya paylaşımında, "Serie A'da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum" ifadesini kullandı.Bu sezon 12 lig maçında fileleri 5 kez havalandıran ve 2022-2023'te 33 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Hakan, 2021-2022'de 34 mücadelede süre alıp 7 gol kaydetti.Bir başka İtalya temsilcisi Milan kariyerinde ise 2020-2021 sezonunda 33 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Hakan, 2019-2020'de 35 mücadelede 9, 2018-2019'da 36 maçta 3 ve 2017-2018 sezonundaki 31 karşılaşmada 6 gol attı.

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serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), türk, futbol, avrupa, lig, maç, gol, rekor