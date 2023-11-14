© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW075983
İstanbul’da sağanak yağış sonrası gökkuşağı oluştu.
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© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW075983
İstanbul’da sağanak yağış sonrası gökkuşağı oluştu.
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW075983Gökkuşağı en çok Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde belirginleşti.
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© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW075983
Gökkuşağı en çok Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde belirginleşti.
© AHMET FARUK SARIKOÇ-AW075983
Kentin farklı bölgelerinden de izlenen gökkuşağı birçok kez fotoğraflandı.
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© AHMET FARUK SARIKOÇ-AW075983
Kentin farklı bölgelerinden de izlenen gökkuşağı birçok kez fotoğraflandı.
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW075983
Gökkuşağı 20 dakika sonra gözden kayboldu.
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© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW075983
Gökkuşağı 20 dakika sonra gözden kayboldu.