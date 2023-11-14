Hande Fırat: Şimşek’in bakan olmasıyla birlikte yol haritası uygulanmaya başladı, ekonomi rotasında
10:32 14.11.2023 (güncellendi: 10:33 14.11.2023)
© AA / Hazine ve Maliye BakanlığıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
© AA / Hazine ve Maliye Bakanlığı
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Hande Fırat, Mehmet Şimşek'in ekonomide yol haritasını belirlemesinin ardından " Türkiye’nin yatırım çekmeye çalıştığı ülkeler Türkiye’nin bildiği profesyonelliğinin yanı sıra ekonomi politikalarında samimiyetine inandı" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaları yorumladığı yazısında, pek çok alanda yeni yatırımların olacağını belirtti.
Fırat, bugünkü yazısının ilgili bölümünde Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte kurulan yapıda hasar kontrolü sonrası belirlenen yol haritasının uygulanmaya başladığını belirtti.
Fırat, yazısına şöyle devam etti:
"Şimdi Şimşek’in yeniden bakan olmasıyla birlikte kurulan yapıda hasar kontrolü sonrası belirlenen yol haritası uygulanmaya başladı: Bakan Şimşek başta olmak üzere yetkili herkes Türkiye’nin planlarını ve vizyonunu anlattı. Şimşek bu çabanın sembol ismi oldu. Hem piyasalar hem de Türkiye’nin yatırım çekmeye çalıştığı ülkeler Türkiye’nin bildiği profesyonelliğinin yanı sıra ekonomi politikalarında samimiyetine inandı. Her şey çok açıktan yapılmıyor. Kapalı kapılar arkasında süren bir sürü görüşme var. Beklendiği gibi bankacılık sektöründe bir hisse satışına dair haber uluslararası medyada da yer aldı. Enerji, teknoloji, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda yeni yatırımlara şahit olacağımızı söyleyebilirim. Bu alanda ekonomi yönetiminin kendi belirlediği yolda kararlı adımlarla yürüme kararlılığına çok saygı duyuyorum. Her birimize katkı verecek sonuç bu politikayla ortaya çıkacak."