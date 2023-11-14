Hande Fırat: Şimşek’in bakan olmasıyla birlikte yol haritası uygulanmaya başladı, ekonomi rotasında

"Şimdi Şimşek’in yeniden bakan olmasıyla birlikte kurulan yapıda hasar kontrolü sonrası belirlenen yol haritası uygulanmaya başladı: Bakan Şimşek başta olmak üzere yetkili herkes Türkiye’nin planlarını ve vizyonunu anlattı. Şimşek bu çabanın sembol ismi oldu. Hem piyasalar hem de Türkiye’nin yatırım çekmeye çalıştığı ülkeler Türkiye’nin bildiği profesyonelliğinin yanı sıra ekonomi politikalarında samimiyetine inandı. Her şey çok açıktan yapılmıyor. Kapalı kapılar arkasında süren bir sürü görüşme var. Beklendiği gibi bankacılık sektöründe bir hisse satışına dair haber uluslararası medyada da yer aldı. Enerji, teknoloji, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda yeni yatırımlara şahit olacağımızı söyleyebilirim. Bu alanda ekonomi yönetiminin kendi belirlediği yolda kararlı adımlarla yürüme kararlılığına çok saygı duyuyorum. Her birimize katkı verecek sonuç bu politikayla ortaya çıkacak."