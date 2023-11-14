https://sputniknews.com.tr/20231114/eski-tbmm-baskani-karaman-biz-3-kitada-7-denizde-hakimiyet-surmus-osmanlinin-devamiyiz-1077388673.html

Eski TBMM Başkanı Karaman: Biz 3 kıtada 7 denizde hakimiyet sürmüş Osmanlı'nın devamıyız

Eski TBMM Başkanı Karaman: Biz 3 kıtada 7 denizde hakimiyet sürmüş Osmanlı'nın devamıyız

TBMM 27’nci dönem Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Halk Ekmek... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T15:39+0300

2023-11-14T15:39+0300

2023-11-14T15:39+0300

türkiye

ismail kahraman

afyonkarahisar

ekmek

halk ekmek

ekmek fiyatları

osmanlı

selçuk

dünya lideri

recep tayyip erdoğan

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TBMM 27’nci dönem Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Afyonkarahisar'da, belediyenin fuar alanındaki halk ekmek fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek ayrışmaların yanlış olduğunu söyledi.Üretimde özel teşebbüslerin önünün kesilmemesi gerektiğini dile getiren Kahraman, şöyle konuştu:'En iyisi olacağız'Kahraman, yeni yüzyılın ‘Türkiye Yüzyılı’ olacağını ve ülkenin daha ötelere gideceğini kaydederek, "Biz, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun devamıyız. İlk 2 bin kilometrekaredeydik, yaklaşık 20 milyon kilometrekareye çıktık. 3 kıtada, 7 denizdeydik. Biz muhteşem bir devlettik. Yine öyle olacağız" ifadelerini de kullandı.Konuşmalarına devam eden 27'inci TBMM Başkanı, "Birlik içerisinde yürüyeceğiz. Ekmek mi? Yapacağız. Teknik mi? En öteye gideceğiz. Füze mi, menzil mi? Çok şeyler yapacağız. Bazı hususlardaki gelişmeyi tabii devletimiz açıklamayabilir ama çok ileriye gittiğimiz noktalardayız. Bunun kadrini bilelim. Mahalli hadiselerle uğraşmayalım. İnsan gölgesiyle dövüşmemeli." ifadelerini kullandı.

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ismail kahraman, afyonkarahisar, ekmek, halk ekmek, ekmek fiyatları, osmanlı, selçuk, dünya lideri, recep tayyip erdoğan