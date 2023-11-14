https://sputniknews.com.tr/20231114/dolar-ve-euroda-yukselis-suruyor-1077371850.html
Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor
Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,6150 liradan, euro 30,6030 liradan güne başladı. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T09:32+0300
2023-11-14T09:32+0300
2023-11-14T09:33+0300
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Serbest piyasada 28,6130 liradan alınan dolar, 28,6150 liradan satılıyor. 30,6010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,6030 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,5870 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5080 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 789 lira, çeyrek altın 2 bin 895 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 554 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1944 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.568 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.18 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.18 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 36.670 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro'da yükseliş sürüyor
09:32 14.11.2023 (güncellendi: 09:33 14.11.2023)
İstanbul serbest piyasada dolar 28,6150 liradan, euro 30,6030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,6130 liradan alınan dolar, 28,6150 liradan satılıyor. 30,6010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,6030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,5870 lira, euronun satış fiyatı ise 30,5080 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 789 lira, çeyrek altın 2 bin 895 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 554 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1944 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.568 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 83.18 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.18 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 36.670 dolar seviyesinde.