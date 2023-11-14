https://sputniknews.com.tr/20231114/dilan-polat-gunler-sonra-ilk-kez-goruntulendi-1077387113.html

Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi

Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi

Dilan Polat-Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

dilan polat

gözaltı

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Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin b yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/selvi-dilan-polat-ve-engin-polat-operasyonu-uzerine-bahis-cetesi-paniklemis-1077328665.html

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dilan polat, gözaltı