https://sputniknews.com.tr/20231114/dilan-polat-gunler-sonra-ilk-kez-goruntulendi-1077387113.html
Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi
Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi
Dilan Polat-Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T15:11+0300
2023-11-14T15:11+0300
2023-11-14T15:11+0300
türkiye
dilan polat
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f12099e1ccfeff2588e4feb9245beeb.jpg
Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin b yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/selvi-dilan-polat-ve-engin-polat-operasyonu-uzerine-bahis-cetesi-paniklemis-1077328665.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077063689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12ebf5156691e24cd6c83b529ade4820.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dilan polat, gözaltı
Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi
Dilan Polat-Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti.
Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin b yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.