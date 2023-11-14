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Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi
Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi
Dilan Polat-Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
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Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin b yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/selvi-dilan-polat-ve-engin-polat-operasyonu-uzerine-bahis-cetesi-paniklemis-1077328665.html
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dilan polat, gözaltı
dilan polat, gözaltı

Dilan Polat günler sonra ilk kez görüntülendi

15:11 14.11.2023
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© AA / Bünyamin Çelik
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Dilan Polat-Engin Polat çifti şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Şarkıcı Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti.
Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin b yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
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Selvi: Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu üzerine bahis çetesi paniklemiş
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