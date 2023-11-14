Deniz suyu soğumuyor: 'Ani yağışlara sebep olabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada giderek artan uçak talebi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarında kazanan biz miyiz devlet mi?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de zeytinyağı üretimi ve tüketimi
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Esad, Erdoğan ile şimdi el sıkışmanın bir faydası olmayacağını düşünüyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'la mücadeleyi anlatan Fauda dizisinin yapımcısı Gazze'de öldü
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna hükümetindeki bölünme isyana yol açabilir’
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin görüntüsünü paylaştı
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Gazze konusunda Batı’daki ‘çifte standarda’ vurgu
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yargının toplandığı düğünün sırrı
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:43
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'de yaşanan iş cinayetleri
12:00
89 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
92 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231114/deniz-suyu-sogumuyor-ani-yagislara-sebep-olabilir-1077384305.html
Deniz suyu soğumuyor: 'Ani yağışlara sebep olabilir'
Deniz suyu soğumuyor: 'Ani yağışlara sebep olabilir'
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, El Nino etkisiyle denizlerin geç soğuduğunu, bu durumun, hava... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T14:28+0300
2023-11-14T14:28+0300
yaşam
el nino
sıcak
küresel ısınma
deniz
deniz suyu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069623110_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9e52037a8d7e53179246ef423084097.jpg
El Nino etkisiyle hava sıcaklıkları ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, deniz yüzey suyu sıcaklıklarında da rekor seviyeler ölçüldü. Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre ekim ayında 20,79 santigrat dereceyle tüm zamanların en yüksek ekim ayı deniz yüzey suyu sıcaklığı kaydedildi. Bu sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,58 derece, El Nino'nun daha önce görüldüğü 2015 ekim ayından ise 0,27 derece üzerinde.Türkiye'yi çevreleyen denizlerin yüzey suyu sıcaklıkları da ekim ayında geçmiş yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ekim ayında Karadeniz'in deniz yüzey suyu sıcaklığı 20,6 derece, Marmara'nın 20,8 derece, Ege Denizi'nin 24 derece ve Akdeniz'in 27 derece olarak kaydedildi.1970-2022 ekim ayı deniz yüzey suyu sıcaklık ortalaması Karadeniz'de ekim ayında 19, Marmara'da 18,7, Ege Denizi'nde 20,7, Akdeniz'de ise 24,5 derece ölçülmüştü.Buna göre, ekim ayında Karadeniz'de geçmiş yıllar ortalamasının 1,6, Marmara Denizi'nde 2,1, Ege Denizi'nde 3,3, Akdeniz'de ise 2,5 derece üzerinde sıcaklık ölçüldü.'İklim değişikliğinin üzerine El Nino eklendi'İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, sonbaharda olunmasına karşın denizlerin bu yıl El Nino etkisiyle geç soğumaya başladığını ve yüzey suyu sıcaklıklarının da yüksek seyrettiğini belirtti.Isınmanın diğer denizlerde olduğu gibi Karadeniz'de de net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Gazioğlu, iklim değişikliğinin üzerine eklenen El Nino etkisinin Tuna Nehri'nde büyük bir baskı oluşturduğunu, Karadeniz'in su bütçesinin yüzde 60'ını sağlayan nehirde bu yıl yaşanan debi düşüklüğünün, denizin su ve ısı bütçesini derinden sarstığını ifade etti.Prof. Dr. Gazioğlu şöyle devam etti:Karadeniz'deki ısınmanın etkisinin Türkiye'nin tüm denizlerine yansıdığını anlatan Gazioğlu, Karadeniz'den gelen ve Çanakkale Boğazı üzerinden Ege Denizi'ne ulaşan su kütlelerinin, önceki yıllara oranla yaklaşık 1 derece daha sıcak olduğunu ve bu nedenle sıcaklık transferi yaşandığını bildirdi.Gazioğlu, "Bunun en önemli etkisi, yüzey sularının ortalama 3 ayda yenilendiği ve zaten oksijensizlik sıkıntısı yaşayan Marmara ve Ege Denizi'ndeki soğuk su sirkülasyonun, daha az soğuma nedeniyle derinlere ulaşamaması oluyor." dedi.Deniz yüzey sularındaki ısınma nedeniyle Atlantik kökenli akıntı sisteminin Karadeniz’e taşıdığı soğuk suyun son birkaç yıldır görülmediği bilgisini paylaşan Gazioğlu, Anadolu kıyılarındaki yoğun, besin açısından zengin soğuk dip suyunun da Ege Denizi'nde yeterince soğuma gerçekleştiremediğinden bahsetti.Akdeniz'in dolaşım sisteminin okyanustaki ana akıntıya benzeyen bir sistem olduğunu ve ısınmanın, akıntı sistemine ve deniz ekosistemine etkilerini takip edeceklerini kaydeden Gazioğlu, kasım ayında da yüksek seyreden atmosfer sıcaklıklarının deniz suyu sıcaklıklarına etkisinin mutlaka görüleceği tahmininde bulundu.'En fazla balıkçılığın etkilenmesi muhtemel'Gazioğlu, yüksek seyreden deniz suyu sıcaklıklarının etkileri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:İlerleyen yıllarda balık göçlerinin yaşandığı sıcak-soğuk su katmanlarının oluşmaması veya sınırlı şekilde oluşması nedeniyle El Nino'dan en fazla balıkçılığın etkileneceğinin altını çizen Gazioğlu, belirli sıcaklıktaki su kütlesinin hareketliliğinin değişmesinin, tatlı su girdisinin azalmasının veya olmamasının, balıkçılık bölgelerinin değişmesine neden olacağı uyarısı yaptı.Gazioğlu, sözlerini, "Bütün bunların yanında, ekosistem etkilerinin ne olacağı, ısınmanın derinlere sirayet edip etmeyeceğinin takip edilmesi gerekiyor." diyerek tamamladı.El Nino, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Nino ve La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.El Nino nedir?El Nino, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Nino ve La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.El Nino'nun atmosferik imzası olan Güney Salınımları, Tahiti ve Darwin bölgelerindeki aylık veya mevsimsel hava basıncı değişimleridir. Mayıs 2023 itibarıyla El Nino aktif durumdadır.El Nino, İspanyolca'da "Küçük Oğlan" anlamına gelir. Güney Amerikalı balıkçılar ilk olarak 1600'lerde Pasifik Okyanusu'nda olağandışı ılık su dönemlerini fark ettiler. Bu olaya El Nino adı verdiler.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069623110_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9213c1890ae32c847521101943677b80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
el nino nedir,el nino ne demek,el nino sıcakları nasıl olur?
el nino nedir,el nino ne demek,el nino sıcakları nasıl olur?

Deniz suyu soğumuyor: 'Ani yağışlara sebep olabilir'

14:28 14.11.2023
© İHAMarmara Denizi için 'Pina' çözümü
Marmara Denizi için 'Pina' çözümü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
© İHA
Abone ol
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, El Nino etkisiyle denizlerin geç soğuduğunu, bu durumun, hava kütlelerini etkileyerek ani yağışlara yol açabileceğini kaydetti.
El Nino etkisiyle hava sıcaklıkları ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, deniz yüzey suyu sıcaklıklarında da rekor seviyeler ölçüldü. Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre ekim ayında 20,79 santigrat dereceyle tüm zamanların en yüksek ekim ayı deniz yüzey suyu sıcaklığı kaydedildi. Bu sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,58 derece, El Nino'nun daha önce görüldüğü 2015 ekim ayından ise 0,27 derece üzerinde.
Türkiye'yi çevreleyen denizlerin yüzey suyu sıcaklıkları da ekim ayında geçmiş yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ekim ayında Karadeniz'in deniz yüzey suyu sıcaklığı 20,6 derece, Marmara'nın 20,8 derece, Ege Denizi'nin 24 derece ve Akdeniz'in 27 derece olarak kaydedildi.
1970-2022 ekim ayı deniz yüzey suyu sıcaklık ortalaması Karadeniz'de ekim ayında 19, Marmara'da 18,7, Ege Denizi'nde 20,7, Akdeniz'de ise 24,5 derece ölçülmüştü.
Buna göre, ekim ayında Karadeniz'de geçmiş yıllar ortalamasının 1,6, Marmara Denizi'nde 2,1, Ege Denizi'nde 3,3, Akdeniz'de ise 2,5 derece üzerinde sıcaklık ölçüldü.

'İklim değişikliğinin üzerine El Nino eklendi'

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, sonbaharda olunmasına karşın denizlerin bu yıl El Nino etkisiyle geç soğumaya başladığını ve yüzey suyu sıcaklıklarının da yüksek seyrettiğini belirtti.
Isınmanın diğer denizlerde olduğu gibi Karadeniz'de de net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Gazioğlu, iklim değişikliğinin üzerine eklenen El Nino etkisinin Tuna Nehri'nde büyük bir baskı oluşturduğunu, Karadeniz'in su bütçesinin yüzde 60'ını sağlayan nehirde bu yıl yaşanan debi düşüklüğünün, denizin su ve ısı bütçesini derinden sarstığını ifade etti.
Prof. Dr. Gazioğlu şöyle devam etti:
"Tuna havzasında yaşanan kuraklığın benzerinin, Karadeniz su bütçesine tatlı su girdisi sağlayan diğer nehirlerde de yaşanmasıyla azalan karasal su girdisi, Karadeniz’in yüzey sularının sıcaklıklarında etkili oluyor. Tüm bunlar El Nino etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları ve özellikle çeşitli bölgelerde neden olduğu kuraklıkla ilişkili. Artık en azından istatistiksel olarak biliyoruz ki El Nino, yaşadığımız coğrafyada daha yüksek bir etkiye sahip. Diğer bildiğimiz çarpıcı gerçeklik ise geçmişte 7-8 yılda bir oluşmaktayken, El Nino'nun artık ortalama 3-4 yılda bir tekrarlanma olasılığı olduğu."
Karadeniz'deki ısınmanın etkisinin Türkiye'nin tüm denizlerine yansıdığını anlatan Gazioğlu, Karadeniz'den gelen ve Çanakkale Boğazı üzerinden Ege Denizi'ne ulaşan su kütlelerinin, önceki yıllara oranla yaklaşık 1 derece daha sıcak olduğunu ve bu nedenle sıcaklık transferi yaşandığını bildirdi.
Gazioğlu, "Bunun en önemli etkisi, yüzey sularının ortalama 3 ayda yenilendiği ve zaten oksijensizlik sıkıntısı yaşayan Marmara ve Ege Denizi'ndeki soğuk su sirkülasyonun, daha az soğuma nedeniyle derinlere ulaşamaması oluyor." dedi.
Deniz yüzey sularındaki ısınma nedeniyle Atlantik kökenli akıntı sisteminin Karadeniz’e taşıdığı soğuk suyun son birkaç yıldır görülmediği bilgisini paylaşan Gazioğlu, Anadolu kıyılarındaki yoğun, besin açısından zengin soğuk dip suyunun da Ege Denizi'nde yeterince soğuma gerçekleştiremediğinden bahsetti.
Akdeniz'in dolaşım sisteminin okyanustaki ana akıntıya benzeyen bir sistem olduğunu ve ısınmanın, akıntı sistemine ve deniz ekosistemine etkilerini takip edeceklerini kaydeden Gazioğlu, kasım ayında da yüksek seyreden atmosfer sıcaklıklarının deniz suyu sıcaklıklarına etkisinin mutlaka görüleceği tahmininde bulundu.

'En fazla balıkçılığın etkilenmesi muhtemel'

Gazioğlu, yüksek seyreden deniz suyu sıcaklıklarının etkileri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Denizlerin soğuyamaması aynı zamanda hava kütlelerini etkileyerek odaklaşan, ani yağışlara neden oluyor. Bunu cumartesi günü İstanbul’da etkili olan yağışlarda gördük. Hava kütleleri deniz üzerinden geçerken, nem açısından doygunluğu artıyor. Soğumayan denizler daha fazla su buharının atmosfere taşınmasına hizmet ediyor. Atmosferin alt ve üst katmanlarındaki ısı farklılıkları nedeniyle hava kütleleri daha sıcak bölgelere geldiklerinde ani şekilde üst katmanlara doğru hızla yükselirken taşıdıkları nemi yağış olarak aynı hızla boşaltıyor."
İlerleyen yıllarda balık göçlerinin yaşandığı sıcak-soğuk su katmanlarının oluşmaması veya sınırlı şekilde oluşması nedeniyle El Nino'dan en fazla balıkçılığın etkileneceğinin altını çizen Gazioğlu, belirli sıcaklıktaki su kütlesinin hareketliliğinin değişmesinin, tatlı su girdisinin azalmasının veya olmamasının, balıkçılık bölgelerinin değişmesine neden olacağı uyarısı yaptı.
Gazioğlu, sözlerini, "Bütün bunların yanında, ekosistem etkilerinin ne olacağı, ısınmanın derinlere sirayet edip etmeyeceğinin takip edilmesi gerekiyor." diyerek tamamladı.
El Nino, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Nino ve La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.

El Nino nedir?

El Nino, küresel bir okyanus-atmosfer olayıdır. El Nino ve La Nina, Doğu Büyük Okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır.
El Nino'nun atmosferik imzası olan Güney Salınımları, Tahiti ve Darwin bölgelerindeki aylık veya mevsimsel hava basıncı değişimleridir. Mayıs 2023 itibarıyla El Nino aktif durumdadır.
El Nino, İspanyolca'da "Küçük Oğlan" anlamına gelir. Güney Amerikalı balıkçılar ilk olarak 1600'lerde Pasifik Okyanusu'nda olağandışı ılık su dönemlerini fark ettiler. Bu olaya El Nino adı verdiler.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала