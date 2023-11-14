Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar iddialarına yanıt

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Beşiktaş, Vincent Aboubakar hakkında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.