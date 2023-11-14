https://sputniknews.com.tr/20231114/besiktastan-vincent-aboubakar-iddialarina-yanit-1077388963.html
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar iddialarına yanıt
Beşiktaş, Vincent Aboubakar hakkında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T15:50+0300
2023-11-14T15:50+0300
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beşiktaş, vincent aboubakar
beşiktaş, vincent aboubakar
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar iddialarına yanıt
15:50 14.11.2023 (güncellendi: 15:51 14.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, Vincent Aboubakar hakkında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.