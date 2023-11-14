Belçika'da öldürülmüştü: Kimliği 31 yıl sonra belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada giderek artan uçak talebi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarında kazanan biz miyiz devlet mi?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de zeytinyağı üretimi ve tüketimi
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İnsan kaynaklarında yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
15:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Esad, Erdoğan ile şimdi el sıkışmanın bir faydası olmayacağını düşünüyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'la mücadeleyi anlatan Fauda dizisinin yapımcısı Gazze'de öldü
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna hükümetindeki bölünme isyana yol açabilir’
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şii gruplar, bölgedeki ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin görüntüsünü paylaştı
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Guardian: Astronotların kayıp alet çantası uzayda görülebiliyor
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Gazze konusunda Batı’daki ‘çifte standarda’ vurgu
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı eski istihbarat subayı: ‘Ukrayna’yı iç savaş bekliyor’
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisinden UFO açıklaması: ‘Dünya dışında yaşam olmadığına inanmak mümkün değil’
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Endorfin nedir, ne işe yarar?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
SESLİ HABER
‘ABD’li diplomatlar, Beyaz Saray’ı uyardı’ iddiası
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: ‘Ukrayna ordusu Rusya ile müzakerelere hazır’
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus Noel Baba’nın treni yeni yıl gezisine çıktı
10:14
1 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Yargının toplandığı düğünün sırrı
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
Rusya, F-35’in rakibi Checkmate’in üretimine hazırlanıyor
11:25
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar sürüyor
11:43
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'de yaşanan iş cinayetleri
12:00
89 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Borrell: 'AB, Gazze sınırlarının değiştirilmesine karşı'
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: ‘Türkiye, Gazze'ye yönelik çabalarında Batı'dan destek görmedi’
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya-Ukrayna ilişkileri gerginleşiyor: ‘Nakliye savaşı’ başladı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalardan sonra çalışmalarını durdurdu
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231114/belcikada-oldurulmustu-kimligi-31-yil-sonra-belli-oldu-1077391228.html
Belçika'da öldürülmüştü: Kimliği 31 yıl sonra belli oldu
Belçika'da öldürülmüştü: Kimliği 31 yıl sonra belli oldu
Belçika’da öldürülen İngiliz kadının kimliği 31 yıl sonra tespit edildi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T16:20+0300
2023-11-14T16:20+0300
dünya
video
belçika
cinayet
interpol
kimlik tespiti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077391329_0:2:907:512_1920x0_80_0_0_9f8f0bc11ad25e5e29ffd727ad555b40.jpg
INTERPOL’ün yakınları bulunamayan kadın cesetlerinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla başlattığı operasyon sonucu bir kişinin ailesine 31 yıl sonra ulaşıldı. Belçika’da öldürülen İngiltere vatandaşı Rita Roberts'ın kimliği ailesi tarafından yıllar sonra tespit edildi. İngiliz medyasında cinayetlere ilişkin yapılan bir haberde Roberts’ın dövmesinin fotoğrafını gören ailesi, dövmenin sahibinin Rita Roberts olduğunu fark etti.INTERPOL Polis Hizmetleri İcra Direktörü Stephen Kavanagh, Roberts’ın ailesinin dövmeyi gördükten sonra Belçika'daki yetkililerle görüştüğünü ve kadının kimliğini resmen tespit ettiklerini söyledi.INTERPOL açıklamasına göre Şubat 1992'de İngiltere’den Belçika'nın Anvers şehrine giden Rita Roberts, son olarak Mayıs 1992’de bir kartpostal göndererek ailesiyle iletişime geçmiş, cansız bedeni bir nehirde bulunmuştu.Belçikalı yetkililer, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından cinayetin detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), Hollanda, Belçika ve Almanya'da öldürülen 15-30 yaşları arasında 22 kadının kimliklerinin belirlenmesi amacıyla “Kimliğimi tespit et” adlı bir operasyon başlatmıştı.Polis tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayında başlatılan operasyon kapsamında vakalarla ilgili şu ana kadar bin 250 ihbar alındığı belirtildi.
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Belçika'da öldürülmüştü
Belçika'da öldürülmüştü
2023-11-14T16:20+0300
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077391329_111:0:796:514_1920x0_80_0_0_2f1ee670699bc66b8a87eea955c33831.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, belçika, cinayet, interpol, kimlik tespiti, видео
video, belçika, cinayet, interpol, kimlik tespiti, видео

Belçika'da öldürülmüştü: Kimliği 31 yıl sonra belli oldu

16:20 14.11.2023
© İHA
Abone ol
Belçika’da öldürülen İngiliz kadının kimliği 31 yıl sonra tespit edildi.
INTERPOL’ün yakınları bulunamayan kadın cesetlerinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla başlattığı operasyon sonucu bir kişinin ailesine 31 yıl sonra ulaşıldı.

Belçika’da öldürülen İngiltere vatandaşı Rita Roberts'ın kimliği ailesi tarafından yıllar sonra tespit edildi.

İngiliz medyasında cinayetlere ilişkin yapılan bir haberde Roberts’ın dövmesinin fotoğrafını gören ailesi, dövmenin sahibinin Rita Roberts olduğunu fark etti.

INTERPOL Polis Hizmetleri İcra Direktörü Stephen Kavanagh, Roberts’ın ailesinin dövmeyi gördükten sonra Belçika'daki yetkililerle görüştüğünü ve kadının kimliğini resmen tespit ettiklerini söyledi.

INTERPOL açıklamasına göre Şubat 1992'de İngiltere’den Belçika'nın Anvers şehrine giden Rita Roberts, son olarak Mayıs 1992’de bir kartpostal göndererek ailesiyle iletişime geçmiş, cansız bedeni bir nehirde bulunmuştu.

Belçikalı yetkililer, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından cinayetin detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), Hollanda, Belçika ve Almanya'da öldürülen 15-30 yaşları arasında 22 kadının kimliklerinin belirlenmesi amacıyla “Kimliğimi tespit et” adlı bir operasyon başlatmıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayında başlatılan operasyon kapsamında vakalarla ilgili şu ana kadar bin 250 ihbar alındığı belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала