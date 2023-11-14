Belçika'da öldürülmüştü: Kimliği 31 yıl sonra belli oldu

INTERPOL’ün yakınları bulunamayan kadın cesetlerinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla başlattığı operasyon sonucu bir kişinin ailesine 31 yıl sonra ulaşıldı.



Belçika’da öldürülen İngiltere vatandaşı Rita Roberts'ın kimliği ailesi tarafından yıllar sonra tespit edildi.



İngiliz medyasında cinayetlere ilişkin yapılan bir haberde Roberts’ın dövmesinin fotoğrafını gören ailesi, dövmenin sahibinin Rita Roberts olduğunu fark etti.



INTERPOL Polis Hizmetleri İcra Direktörü Stephen Kavanagh, Roberts’ın ailesinin dövmeyi gördükten sonra Belçika'daki yetkililerle görüştüğünü ve kadının kimliğini resmen tespit ettiklerini söyledi.



INTERPOL açıklamasına göre Şubat 1992'de İngiltere’den Belçika'nın Anvers şehrine giden Rita Roberts, son olarak Mayıs 1992’de bir kartpostal göndererek ailesiyle iletişime geçmiş, cansız bedeni bir nehirde bulunmuştu.



Belçikalı yetkililer, kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından cinayetin detaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.



Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), Hollanda, Belçika ve Almanya'da öldürülen 15-30 yaşları arasında 22 kadının kimliklerinin belirlenmesi amacıyla “Kimliğimi tespit et” adlı bir operasyon başlatmıştı.



Polis tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayında başlatılan operasyon kapsamında vakalarla ilgili şu ana kadar bin 250 ihbar alındığı belirtildi.