https://sputniknews.com.tr/20231114/bakani-yerlikaya-acikladi-son-bir-ayda-sosyal-medyadan-provokasyon-yapan-79-supheliye-islem-yapildi-1077398428.html

Bakanı Yerlikaya açıkladı: Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı

Bakanı Yerlikaya açıkladı: Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 4 gün içinde 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı" dedi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T19:24+0300

2023-11-14T19:24+0300

2023-11-14T19:39+0300

türkiye

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, son 4 gün içinde de 8 hesap hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden halkı ayrıştıranlara, dini, milli ve manevi değerler ile devlet büyüklerine hakaret edenlere göz yummadıklarını ve yummayacaklarını vurguladı.'Son 4 gün içinde 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı'Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacaklarını belirten Yerlikaya, "Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Son 4 gün içinde 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı" bilgisini verdi.'Paylaşımların yüzde 41’inin olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi'Yerlikaya, ayrıca sosyal medya platformu "X" üzerinden, son bir ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan, 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığının tespit edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231002/ahmet-hakan-rahatsizlik-vermeye-devam-ali-yerlikaya-1075939987.html

türkiye

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ali yerlikaya