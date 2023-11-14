Andırın ilçesinin yaylalarında sonbahar renkleri görüntülendi

© AA / Mansur ÖksüzKahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.
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© AA / Mansur Öksüz
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.
© AA / Mansur ÖksüzTarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçe, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.
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© AA / Mansur Öksüz
Tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçe, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.
© AA / Mansur Öksüz1800 rakımlı yayla, asırlık çınar ağaçları, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.
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© AA / Mansur Öksüz
1800 rakımlı yayla, asırlık çınar ağaçları, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.
© AA / Mansur ÖksüzKent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçenin kırsal Akifiye ve Rifatiye mahalleri sınırları içerisindeki Büveme ve Fındıklı dereleri havadan görüntülendi.
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© AA / Mansur Öksüz
Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçenin kırsal Akifiye ve Rifatiye mahalleri sınırları içerisindeki Büveme ve Fındıklı dereleri havadan görüntülendi.
© AA / Mansur ÖksüzHazan mevsimi olarak da bilinen sonbahar, derelere dökülen yapraklar ve yeşeren çiçekler ile ayrı bir güzellik sunuyor.
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© AA / Mansur Öksüz
Hazan mevsimi olarak da bilinen sonbahar, derelere dökülen yapraklar ve yeşeren çiçekler ile ayrı bir güzellik sunuyor.
© AA / Mansur ÖksüzKahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.
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© AA / Mansur Öksüz
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.
© AP Photo / Mansur ÖksüzKahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.
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© AP Photo / Mansur Öksüz
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.
© AA / Mansur ÖksüzKahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.
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© AA / Mansur Öksüz
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.