https://sputniknews.com.tr/20231114/-e-5-karayolunda-araclarin-arasinda-kostu-1077376480.html
E-5 Karayolu'nda araçların arasında koştu
E-5 Karayolu'nda araçların arasında koştu
Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu'na çıkan bir kişi, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. Trafikteki sürücüler koşan kişiyi şaşkınlıkla izledi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T11:19+0300
2023-11-14T11:19+0300
2023-11-14T11:19+0300
yaşam
video
e-5
karayolu
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İstanbul Beylikdüzü Mevkii E-5 Avcılar istikametinde bir kişi yaya halde karayoluna çıktı.Seyir halindeki araçların arasında koşan adam trafikteki sürücüleri şaşkınlığa uğrattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Beylikdüzü E-5 koşan adam
Beylikdüzü E-5 koşan adam
2023-11-14T11:19+0300
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video, e-5 , karayolu, видео
video, e-5 , karayolu, видео
E-5 Karayolu'nda araçların arasında koştu
Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu'na çıkan bir kişi, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. Trafikteki sürücüler koşan kişiyi şaşkınlıkla izledi.
İstanbul Beylikdüzü Mevkii E-5 Avcılar istikametinde bir kişi yaya halde karayoluna çıktı.
Seyir halindeki araçların arasında koşan adam trafikteki sürücüleri şaşkınlığa uğrattı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.