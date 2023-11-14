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E-5 Karayolu'nda araçların arasında koştu
E-5 Karayolu'nda araçların arasında koştu
Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu'na çıkan bir kişi, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. Trafikteki sürücüler koşan kişiyi şaşkınlıkla izledi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Beylikdüzü Mevkii E-5 Avcılar istikametinde bir kişi yaya halde karayoluna çıktı.Seyir halindeki araçların arasında koşan adam trafikteki sürücüleri şaşkınlığa uğrattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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video, e-5 , karayolu, видео
video, e-5 , karayolu, видео

E-5 Karayolu'nda araçların arasında koştu

11:19 14.11.2023
© İHA
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Beylikdüzü’nde E-5 Karayolu'na çıkan bir kişi, seyir halindeki araçların arasında koşmaya başladı. Trafikteki sürücüler koşan kişiyi şaşkınlıkla izledi.
İstanbul Beylikdüzü Mevkii E-5 Avcılar istikametinde bir kişi yaya halde karayoluna çıktı.

Seyir halindeki araçların arasında koşan adam trafikteki sürücüleri şaşkınlığa uğrattı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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