https://sputniknews.com.tr/20231113/ticaret-bakani-bolattan-hazir-beton-sektorunde-indirim-aciklamasi-1077345496.html

Ticaret Bakanı Bolat'tan hazır beton sektöründe indirim açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat'tan hazır beton sektöründe indirim açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır beton üretici ve satıcısı işletmelerin kendisine, "Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız"... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

ticaret bakanlığı

ömer bolat

indirim

beton

beton

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Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ve Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul'da kabul ettiğini aktaran Bolat, hazır beton üretimindeki sektörel sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.Bolat, son zamanlarda ülke genelinde ve özellikle 6 Şubat depreminin en ağır etkilediği 5 kentteki fahiş fiyat artışları ve piyasa bozucu uygulamalar konusundaki uyarıları ve fiyatların indirilmesi talebini kendilerine ilettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231107/baklavacilardan-indirim-karari-1077151131.html

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ticaret bakanlığı, ömer bolat, indirim, beton, beton