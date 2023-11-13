https://sputniknews.com.tr/20231113/taksi-soforu-ve-arac-surucusu-yol-verme-tartismasi-nedeniyle-yumruk-yumruga-kavga-etti-1077340845.html
Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti
Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti
İstanbul Üsküdar'da bir taksi şoförü ve bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Aracından inen taksi şoförü, tartıştığı aracın... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T14:25+0300
2023-11-13T14:25+0300
2023-11-13T14:25+0300
yaşam
video
üsküdar
kavga
şoför
taksici
yumruklu kavga
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Libadiye Caddesi üzerinde gece saatlerinde kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü ile bir araç sürücüsü yol verme tartışması yüzünden tartışmaya başladı.Tartışma, taksi şoförünün aracından inmesi ve tartıştığı aracın sürücüsüne yumrukla saldırmasıyla büyüdü.Sürücülerin araçlarından inip yumruk yumruğa kavga ettiğini gören çevredekiler olaya müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı.
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Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti
Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti
2023-11-13T14:25+0300
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video, üsküdar, kavga, şoför, taksici, видео, yumruklu kavga
video, üsküdar, kavga, şoför, taksici, видео, yumruklu kavga
Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti
İstanbul Üsküdar'da bir taksi şoförü ve bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Aracından inen taksi şoförü, tartıştığı aracın sürücüsüne yumruk atarak saldırdı. Kavgayı çevrede bulunanlar güçlükle ayırdı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Libadiye Caddesi üzerinde gece saatlerinde kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü ile bir araç sürücüsü yol verme tartışması yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma, taksi şoförünün aracından inmesi ve tartıştığı aracın sürücüsüne yumrukla saldırmasıyla büyüdü.
Sürücülerin araçlarından inip yumruk yumruğa kavga ettiğini gören çevredekiler olaya müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı.