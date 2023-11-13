https://sputniknews.com.tr/20231113/taksi-soforu-ve-arac-surucusu-yol-verme-tartismasi-nedeniyle-yumruk-yumruga-kavga-etti-1077340845.html

Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti

Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti

İstanbul Üsküdar'da bir taksi şoförü ve bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Aracından inen taksi şoförü, tartıştığı aracın... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T14:25+0300

2023-11-13T14:25+0300

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yaşam

video

üsküdar

kavga

şoför

taksici

yumruklu kavga

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Libadiye Caddesi üzerinde gece saatlerinde kavga meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü ile bir araç sürücüsü yol verme tartışması yüzünden tartışmaya başladı.Tartışma, taksi şoförünün aracından inmesi ve tartıştığı aracın sürücüsüne yumrukla saldırmasıyla büyüdü.Sürücülerin araçlarından inip yumruk yumruğa kavga ettiğini gören çevredekiler olaya müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı.

üsküdar

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Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti Taksi şoförü ve araç sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle yumruk yumruğa kavga etti 2023-11-13T14:25+0300 true PT1M10S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, üsküdar, kavga, şoför, taksici, видео, yumruklu kavga