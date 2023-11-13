https://sputniknews.com.tr/20231113/suriyedeki-abd-ussune-yapilan-saldirida-amerikan-askerlerinin-oldugu-iddia-edildi-1077328522.html

Lübnan basını: Suriye’deki ABD üssüne yapılan saldırıda pek çok Amerikan askeri öldürüldü

Lübnan basını: Suriye’deki ABD üssüne yapılan saldırıda pek çok Amerikan askeri öldürüldü

Lübnan televizyon kanalı Al Mayadeen, ABD ordusunun Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası yakınında yer alan askeri üssüne yapılan füze saldırısında Amerikan... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T10:52+0300

2023-11-13T10:52+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

suriye

lübnan

hizbullah

iran

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Kaynaklarına atıfta bulunan Al Mayadeen, ABD üssüne 15 roket atıldığını hatırlatırken, düzenlenen füze saldırısında Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiğini aktardı.Lübnan TV kanalı, daha önce Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki Koniko petrol sahasındaki ABD üssünün roket ateşine maruz kaldığını ve buraya yaklaşık 15 roket atıldığını bildirmişti.Televizyon kanalından yapılan açıklamada, “Amerikan ordusu arasında Suriye'nin doğusundaki Koniko üssüne düzenlenen füze saldırısı sonucu ölenler var” denildi.Ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken, Pentagon'dan bu bilginin teyit edilmediği de kaydedildi.11 Kasım’da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapılmıştı.Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan birliklerinin, Orta Doğu'daki saldırılara yanıt olarak İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne ve doğu Suriye'deki İran yanlısı gruplara ait iki tesise saldırdığını söylemişti.ABD’nin Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 hava üssü bulunurken, düzenli olarak drone ve füzelerin saldırısına uğruyor. ABD saldırılardan İran bağlantılı gruplar sorumlu tutulurken, saldırıların yoğunlaşması Gazze Şeridi'ndeki çatışmaya bağlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231113/abdden-suriyeye-hava-saldirisi-1077328340.html

israil

gazze

gazze şeridi

suriye

lübnan

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, lübnan, hizbullah, iran