https://sputniknews.com.tr/20231113/suriyedeki-abd-ussune-yapilan-saldirida-amerikan-askerlerinin-oldugu-iddia-edildi-1077328522.html
Lübnan basını: Suriye’deki ABD üssüne yapılan saldırıda pek çok Amerikan askeri öldürüldü
Lübnan basını: Suriye’deki ABD üssüne yapılan saldırıda pek çok Amerikan askeri öldürüldü
Lübnan televizyon kanalı Al Mayadeen, ABD ordusunun Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası yakınında yer alan askeri üssüne yapılan füze saldırısında Amerikan... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T10:52+0300
2023-11-13T10:52+0300
2023-11-13T10:53+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
suriye
lübnan
hizbullah
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077226306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f88bb96a1d780d8fca0f84790d2ee74.jpg
Kaynaklarına atıfta bulunan Al Mayadeen, ABD üssüne 15 roket atıldığını hatırlatırken, düzenlenen füze saldırısında Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiğini aktardı.Lübnan TV kanalı, daha önce Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki Koniko petrol sahasındaki ABD üssünün roket ateşine maruz kaldığını ve buraya yaklaşık 15 roket atıldığını bildirmişti.Televizyon kanalından yapılan açıklamada, “Amerikan ordusu arasında Suriye'nin doğusundaki Koniko üssüne düzenlenen füze saldırısı sonucu ölenler var” denildi.Ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken, Pentagon'dan bu bilginin teyit edilmediği de kaydedildi.11 Kasım’da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapılmıştı.Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan birliklerinin, Orta Doğu'daki saldırılara yanıt olarak İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne ve doğu Suriye'deki İran yanlısı gruplara ait iki tesise saldırdığını söylemişti.ABD’nin Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 hava üssü bulunurken, düzenli olarak drone ve füzelerin saldırısına uğruyor. ABD saldırılardan İran bağlantılı gruplar sorumlu tutulurken, saldırıların yoğunlaşması Gazze Şeridi'ndeki çatışmaya bağlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231113/abdden-suriyeye-hava-saldirisi-1077328340.html
israil
gazze
gazze şeridi
suriye
lübnan
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077226306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f82f568ee2c6e0bf7c3f1bcdcefe1cae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, lübnan, hizbullah, iran
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suriye, lübnan, hizbullah, iran
Lübnan basını: Suriye’deki ABD üssüne yapılan saldırıda pek çok Amerikan askeri öldürüldü
10:52 13.11.2023 (güncellendi: 10:53 13.11.2023) Abone ol
Lübnan televizyon kanalı Al Mayadeen, ABD ordusunun Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası yakınında yer alan askeri üssüne yapılan füze saldırısında Amerikan askerlerinin öldürüldüğünü iddia etti.
Kaynaklarına atıfta bulunan Al Mayadeen, ABD üssüne 15 roket atıldığını hatırlatırken, düzenlenen füze saldırısında Amerikan askerlerinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Lübnan TV kanalı, daha önce Suriye'nin
doğusundaki Deyrizor ilindeki Koniko petrol sahasındaki ABD üssünün roket ateşine maruz kaldığını ve buraya yaklaşık 15 roket atıldığını bildirmişti.
Televizyon kanalından yapılan açıklamada, “Amerikan ordusu arasında Suriye'nin doğusundaki Koniko üssüne düzenlenen füze saldırısı sonucu ölenler var” denildi.
Ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken, Pentagon'dan bu bilginin teyit edilmediği de kaydedildi.
11 Kasım’da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapılmıştı.
Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan birliklerinin, Orta Doğu'daki saldırılara yanıt olarak İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne ve doğu Suriye'deki İran yanlısı gruplara ait iki tesise saldırdığını söylemişti.
ABD’nin Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 hava üssü bulunurken, düzenli olarak drone ve füzelerin saldırısına uğruyor. ABD saldırılardan İran bağlantılı gruplar sorumlu tutulurken, saldırıların yoğunlaşması Gazze Şeridi'ndeki çatışmaya bağlanıyor.