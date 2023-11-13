https://sputniknews.com.tr/20231113/selvi-dilan-polat-ve-engin-polat-operasyonu-uzerine-bahis-cetesi-paniklemis-1077328665.html
Selvi: Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu üzerine bahis çetesi paniklemiş
Selvi: Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu üzerine bahis çetesi paniklemiş
Abdulkadir Selvi, Dilan Polat operasyonunun ardından bahis çetelerinde oluşan panik havasını anlattı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T09:55+0300
2023-11-13T09:55+0300
2023-11-13T09:55+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
bahis
kara para
kara para aklama
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın durumunun ardından bahis çetelerinin de telaşlandığını öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231110/cezaevinde-kavga-dilan-polatin-bagisiklik-sistemi-coktu-sila-dogu-psikiyatri-servisinde-1077257980.html
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dilan polat, engin polat, bahis, kara para, kara para aklama
dilan polat, engin polat, bahis, kara para, kara para aklama
Selvi: Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu üzerine bahis çetesi paniklemiş
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Abdulkadir Selvi, Dilan Polat operasyonunun ardından bahis çetelerinde oluşan panik havasını anlattı.