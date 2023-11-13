https://sputniknews.com.tr/20231113/rusya-abd-yaptigimiz-aciklamalar-sonrasinda-askeri-biyolojiyle-ilgili-bazi-calismalarini-durdurdu-1077345382.html
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalar sonrasında askeri biyolojiyle ilgili bazı çalışmalarını durdurdu
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalar sonrasında askeri biyolojiyle ilgili bazı çalışmalarını durdurdu
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarının ardından... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T23:39+0300
2023-11-13T23:39+0300
2023-11-13T23:39+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
abd
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
biyolojik laboratuvar
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Korgeneral Kirillov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarının ardından ABD’nin askeri biyolojik araştırmalarının bir kısmını durdurduğunu söyledi.Kirillov, sunucunun ‘denizaşırı rakiplerin’ Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi’nin açıklamalarına ne şekilde yanıt verdiğine ilişkin sorusu karşısında, “Çoğu zaman sessiz kalıyorlar. Bazen kendilerine hiç tepki vermemeleri talimatı veriliyor. İşlerin bir kısmını durdurdular, biz de bunu kendi başarımız olarak görüyoruz” yanıtını verdi.Rus komutan, “Pek çok ülkeye, Pentagon'un onlara ait topraklarda gerçekte neler yaptığını düşündürecek şekilde ulaştık” ifadelerini kullandı.Sadece Ukrayna’da 46 biyolojik laboratuvarın bulunduğuna dikkat çeken Kirillov, bu nedenle ülkedeki durumun biyolojik açıdan oldukça karmaşık olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231009/rusya-abdnin-ukraynadaki-hukuk-disi-askeri-biyolojik-programlarina-katilan-yeni-isimleri-acikladi-1076170141.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), biyolojik laboratuvar
rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), biyolojik laboratuvar
Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalar sonrasında askeri biyolojiyle ilgili bazı çalışmalarını durdurdu
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarının ardından ABD’nin askeri biyolojik araştırmalarının bir kısmını durdurduğunu belirtti.
Korgeneral Kirillov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya Savunma Bakanlığı’nın
yaptığı açıklamalarının ardından ABD’nin askeri biyolojik araştırmalarının
bir kısmını durdurduğunu söyledi.
Kirillov, sunucunun ‘denizaşırı rakiplerin’ Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi’nin açıklamalarına ne şekilde yanıt verdiğine ilişkin sorusu karşısında, “Çoğu zaman sessiz kalıyorlar. Bazen kendilerine hiç tepki vermemeleri talimatı veriliyor. İşlerin bir kısmını durdurdular, biz de bunu kendi başarımız olarak görüyoruz” yanıtını verdi.
Rus komutan, “Pek çok ülkeye, Pentagon'un onlara ait topraklarda gerçekte neler yaptığını düşündürecek şekilde ulaştık” ifadelerini kullandı.
Sadece Ukrayna’da 46 biyolojik laboratuvarın bulunduğuna dikkat çeken Kirillov, bu nedenle ülkedeki durumun biyolojik açıdan oldukça karmaşık olduğunu sözlerine ekledi.