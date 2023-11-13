https://sputniknews.com.tr/20231113/rusya-abd-yaptigimiz-aciklamalar-sonrasinda-askeri-biyolojiyle-ilgili-bazi-calismalarini-durdurdu-1077345382.html

Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalar sonrasında askeri biyolojiyle ilgili bazı çalışmalarını durdurdu

Rusya: ABD, yaptığımız açıklamalar sonrasında askeri biyolojiyle ilgili bazı çalışmalarını durdurdu

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarının ardından... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T23:39+0300

2023-11-13T23:39+0300

2023-11-13T23:39+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

abd

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

biyolojik laboratuvar

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Korgeneral Kirillov, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarının ardından ABD’nin askeri biyolojik araştırmalarının bir kısmını durdurduğunu söyledi.Kirillov, sunucunun ‘denizaşırı rakiplerin’ Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi’nin açıklamalarına ne şekilde yanıt verdiğine ilişkin sorusu karşısında, “Çoğu zaman sessiz kalıyorlar. Bazen kendilerine hiç tepki vermemeleri talimatı veriliyor. İşlerin bir kısmını durdurdular, biz de bunu kendi başarımız olarak görüyoruz” yanıtını verdi.Rus komutan, “Pek çok ülkeye, Pentagon'un onlara ait topraklarda gerçekte neler yaptığını düşündürecek şekilde ulaştık” ifadelerini kullandı.Sadece Ukrayna’da 46 biyolojik laboratuvarın bulunduğuna dikkat çeken Kirillov, bu nedenle ülkedeki durumun biyolojik açıdan oldukça karmaşık olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231009/rusya-abdnin-ukraynadaki-hukuk-disi-askeri-biyolojik-programlarina-katilan-yeni-isimleri-acikladi-1076170141.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), biyolojik laboratuvar