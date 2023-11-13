https://sputniknews.com.tr/20231113/rus-istihbaratcilarinin-ukraynali-askerleri-yok-ettigi-anlarin-goruntuleri-paylasildi-1077346038.html
Rus istihbaratçılarının Ukraynalı askerleri yok ettiği anların görüntüleri paylaşıldı
Rus istihbaratçılarının Ukraynalı askerleri yok ettiği anların görüntüleri paylaşıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri istihbarat mensuplarının Kupyansk istikametindeki ormanlarda Ukraynalı askerleri etkisiz hale getirdiği anın görüntülerini... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T16:54+0300
2023-11-13T16:54+0300
2023-11-13T16:54+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
video
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Paylaşılan video, keşif amaçlı insansız hava aracının (İHA) ormanlık alanda çektiği görüntüleri içeriyor. Termal görüntüleme modunda yapılan görüntülerde, ağaçlar arasında Ukraynalı askerler görünüyor. İHA’dan Ukraynalı askerler üzerine bomba atılıyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zapad ordu grubunun istihbaratçıları, Kupyansk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin militanlarını yok ediyor. İlerlemekte olan Ukraynalı taarruz grubu gece saatlerinde Kupyansk istikametinde tespit edilerek İHA’dan bomba atılma suretiyle yok edildi” ifadesine yer verildi.
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Rus istihbaratçılarının Ukraynalı askerleri yok ettiği anların görüntüler
Rus istihbaratçılarının Ukraynalı askerleri yok ettiği anların görüntüler
2023-11-13T16:54+0300
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), видео, video
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), видео, video
Rus istihbaratçılarının Ukraynalı askerleri yok ettiği anların görüntüleri paylaşıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri istihbarat mensuplarının Kupyansk istikametindeki ormanlarda Ukraynalı askerleri etkisiz hale getirdiği anın görüntülerini paylaştı.
Paylaşılan video, keşif amaçlı insansız hava aracının (İHA) ormanlık alanda çektiği görüntüleri içeriyor. Termal görüntüleme modunda yapılan görüntülerde, ağaçlar arasında Ukraynalı askerler görünüyor. İHA’dan Ukraynalı askerler üzerine bomba atılıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zapad ordu grubunun istihbaratçıları, Kupyansk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin militanlarını yok ediyor. İlerlemekte olan Ukraynalı taarruz grubu gece saatlerinde Kupyansk istikametinde tespit edilerek İHA’dan bomba atılma suretiyle yok edildi” ifadesine yer verildi.