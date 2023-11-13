https://sputniknews.com.tr/20231113/otomotiv-sektoru-icin-uyari-pazarda-yuzde-30-ila-35-daralma-olabilir-alabiliyorsaniz-alin-1077326571.html
Otomotiv sektörü için uyarı: 'Pazarda yüzde 30 ila 35 daralma olabilir, alabiliyorsanız hemen alın'
Otomotiv sektörü için uyarı: 'Pazarda yüzde 30 ila 35 daralma olabilir, alabiliyorsanız hemen alın'
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtların pazarın yüzde 30-35 daralmasına yol açabileceğini söyledi... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T09:05+0300
2023-11-13T09:05+0300
2023-11-13T09:36+0300
ekonomi
otomobil
otomotiv
uyarı
sektör
araç
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/02/1042575360_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d31e3172dc86c7060bd4081a56304dfa.jpg
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Sakarya'da üretilen Toyota C-HR Hybrid'in basın tanıtım toplantısı ve test sürüş programında açıklamalarda bulundu. Bu yıl otomotiv pazarının kapanış rakamlarını ve gelecek yıl sektörel öngörülerini de paylaşan Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade etti. Bozkurt, şöyle devam etti:'Bugün alacaksanız alın, yarına bırakmayın'Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bozkurt, her kampanya dönemini aylık yaşadıklarını söyledi. "Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor" diyen Bozkurt, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231113/motorine-indirim-geldi-1077328090.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/02/1042575360_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_60567f198a5944fbf2a6125d5bb4e1df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomobil, otomotiv, uyarı, sektör, araç, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
otomobil, otomotiv, uyarı, sektör, araç, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı
Otomotiv sektörü için uyarı: 'Pazarda yüzde 30 ila 35 daralma olabilir, alabiliyorsanız hemen alın'
09:05 13.11.2023 (güncellendi: 09:36 13.11.2023) Abone ol
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtların pazarın yüzde 30-35 daralmasına yol açabileceğini söyledi. Bozkurt, 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile" uyarısında bulundu.
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Sakarya'da üretilen Toyota C-HR Hybrid'in basın tanıtım toplantısı ve test sürüş programında açıklamalarda bulundu.
Bu yıl otomotiv pazarının kapanış rakamlarını ve gelecek yıl sektörel öngörülerini de paylaşan Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade etti. Bozkurt, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir."
'Bugün alacaksanız alın, yarına bırakmayın'
Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bozkurt, her kampanya dönemini aylık yaşadıklarını söyledi. "Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor" diyen Bozkurt, şunları aktardı:
"Ancak otomobil almak için 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile. Aralık ayında hedef tutturmalar filan farklıdır. Ocak ayında hedef anlamında büyük zorluklar olmuyor, çünkü yeni bir mali yılın başlangıcı oluyor. 'Kur yükselir mi, düşer mi, ne olur' diye bakacaksak kişisel fikrim burada kalır ama ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın."